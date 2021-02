Andersen Global breidt aanwezigheid op Mauritius uit met toevoeging van samenwerkende firma Prism Chambers

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global vergroot de diepte en breedte van zijn Afrikaanse platform verder door middel van een samenwerkingsovereenkomst met het in Mauritius gevestigde advocatenkantoor Prism Chambers.

Prism Chambers is in 2019 opgericht door algemeen directeur Johanne Hague en is gespecialiseerd in alle aspecten van het inkomstenrecht op lokaal en internationaal niveau, met een focus op klanten in de Afrikaanse markt. Het kantoor biedt ook een scala aan juridische diensten op het gebied van bankieren en financiën, zakelijk en commercieel, particuliere klanten, insolventie, concurrentie, media en entertainment, en onroerend goed en eigendom.

“We streven naar uitmuntendheid en willen een maatstaforganisatie zijn voor juridische dienstverlening in Mauritius,” zei Johanne. “We zijn momenteel het enige advocatenkantoor in het land met een speciale belastingpraktijk die zowel advies- en transactiewerkzaamheden als fiscale controverses omvat, wat ons een concurrentievoordeel op onze markt heeft opgeleverd. Omdat onze benadering van de klant op de eerste plaats een topprioriteit blijft, vergroot deze samenwerking ons vermogen om naadloos de allerbeste diensten te bieden terwijl we wereldwijd blijven opschalen.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde er aan toe: “Onze samenwerking met Prism Chambers bouwt voort op onze strategie om een volledig pakket geïntegreerde diensten te bieden via onze leden en samenwerkende firma's. Johanne en haar team tonen een toewijding aan rentmeesterschap en transparantie, en hebben nauwe werkrelaties met onze andere leden en samenwerkende firma's in de regio. Dit creëert synergie in onze hele organisatie terwijl we voet aan de grond houden in de Afrikaanse regio.”

