BASILEA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Rhizen Pharmaceuticals, una società biofarmaceutica di fase clinica specializzata in oncologia, oggi ha annunciato che Umbralisib, il suo innovativo inibitore di nuova generazione di PI3K delta, concesso in licenza a TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX), ha ottenuto l'approvazione accelerata della FDA degli Stati Uniti per il trattamento di:

Pazienti adulti con linfoma della zona marginale (MZL) recidivanti o refrattari già trattati in precedenza con almeno un regime mirato alla CD20, e

Pazienti adulti con linfoma follicolare (FL) recidivanti o refrattari già trattati in precedenza con almeno tre linee terapeutiche sistematiche.

