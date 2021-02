BASEL, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Rhizen Pharmaceuticals, een op oncologie gericht biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase, heeft vandaag aangekondigd dat zijn nieuwe volgende generatie PI3K-delta-remmer, Umbralisib, die in licentie was gegeven aan TG Therapeutics (NASDAQ: TGTX), heeft versnelde goedkeuring door de Amerikaanse FDA voor de behandeling van:

volwassen patiënten met recidiverend of refractair marginaal zone-lymfoom (MZL) die ten minste één eerdere behandeling op basis van anti-CD20 hebben gekregen, en

volwassen patiënten met recidiverend of refractair folliculair lymfoom (FL) die ten minste drie eerdere lijnen van systemische therapie hebben ontvangen.

