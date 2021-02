PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Project Management Institute (PMI) heeft zijn nieuwste rapport uitgebracht over zakelijke, geopolitieke en technologische trends op de lange termijn die onze wereld opnieuw vormgeven en de soorten projecten die de komende jaren het meest voorkomen en het meest kritisch zullen zijn om met deze verstoringen te worden geconfronteerd. Megatrends 2021 helpt ervoor te zorgen dat projectleiders een beter begrip krijgen van de snelle transformatie van de wereld en de mondiale context waarin ze vandaag werken.

