Halliburton Labs heeft vandaag de inaugurele groep van bedrijven aangekondigd die zijn geselecteerd om deel te nemen aan de samenwerkingsomgeving waarin ondernemers, academici en investeerders samenkomen om schonere, betaalbare energie te bevorderen. Enexor BioEnergy, Momentum Technologies en OCO Inc. krijgen toegang tot Halliburton's diepgaande zakelijke en technische expertise, faciliteiten en netwerk om hun respectievelijke aanbod te versnellen.

“ We zijn verheugd om een sterke groep bedrijven te verwelkomen die veelbelovende innovatie hebben getoond en die werken aan het oplossen van belangrijke uitdagingen op het gebied van schone energie”, aldus Dale Winger, algemeen directeur van Halliburton Labs. “ We kijken ernaar uit om met deze bedrijven samen te werken en industriële capaciteiten en expertise van wereldklasse te bieden om hen te helpen verdere schaalvergroting te bereiken.”

