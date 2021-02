Eutelsat à nouveau mandaté par l'Agence du GNSS européen (GSA) pour l'hébergement de la charge utile EGNOS GEO-4

PARIS & PRAGUE--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

L'Agence du GNSS européen (GSA) a sélectionné Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) (Paris:ETL) pour assurer le développement, l'intégration et l'exploitation de son service de nouvelle génération EGNOS GEO-4.

Portant sur une durée de 15 ans, l'accord signé entre Eutelsat et la GSA représente une valeur totale de 100 millions d'euros, dont 85 millions d'euros sont subordonnés à la confirmation de l'octroi des fonds alloués par l'Union européenne au programme EGNOS sur la période 2021-2027.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) est le service européen de navigation par recouvrement géostationnaire qui opère en tant que service d’augmentation pour les systèmes mondiaux de géolocalisation par satellite, permettant d’améliorer la fiabilité des informations liées au positionnement. Les messages transmis par EGNOS sont caractérisés par leur intégrité, un atout essentiel pour l’aviation où les seuls systèmes de positionnement par satellite (GNSS) ne répondent pas aux prescriptions strictes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Cette fonction s'avère particulièrement utile lors de manœuvres critiques telles que le guidage des avions pendant les phases finales d’atterrissage. D'autres systèmes de transport, notamment le maritime et le ferroviaire, bénéficient également du service « Safety of Life » d'EGNOS. En outre, EGNOS permet de renforcer la précision de la géolocalisation exigée par d'autres applications au sol utilisées notamment dans l'agriculture de précision, la géomatique et le génie civil.

Eutelsat exploite d'ores et déjà la charge utile EGNOS GEO-3 à bord de son satellite EUTELSAT 5 West B mis en service en février 2020. Construit par Airbus Defence and Space, le satellite EUTELSAT HOTBIRD 13G accueillera la charge utile EGNOS GEO-4. Son lancement est prévu au cours du premier semestre 2022.

Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat, a déclaré à propos de cet accord : « Nous sommes ravis que la GSA nous ait confié une nouvelle fois une mission aussi cruciale, qui met en exergue la couverture inégalée de notre flotte mais aussi notre expertise technologique et la fiabilité de nos opérations. La technologie spatiale ne cesse de façonner notre mode de vie, et nous sommes fiers d'accompagner la GSA dans ses efforts pour que les citoyens européens tirent le meilleur parti des programmes de navigation par satellite. Nous comptons participer à d'autres projets de cette nature avec la GSA. »

Rodrigo da Costa, directeur exécutif de la GSA, a ajouté : « La GSA a octroyé à Eutelsat le contrat EGNOS GEO-4 portant sur la gestion de cette importante charge utile, en appui à la mission centrale de la GSA qui est de fournir des services fiables et sécurisés depuis l'espace. Outre les avantages économiques qu'elle apporte aux fournisseurs de services de pointe et à leurs activités connexes, la navigation par satellite modifie fondamentalement notre façon de gérer la mobilité, la sûreté et la sécurité des personnes et des biens en Europe et aux quatre coins du monde. »

