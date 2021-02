BEIJING--(BUSINESS WIRE)--De Chinese president Xi Jinping heeft nieuwjaarswensen gestuurd naar Chinese mensen van alle etnische groepen, wenst het volk geluk en voorspoed en welvaart voor de natie.

President Xi, ook algemeen secretaris van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China, sprak de groeten uit tijdens een inspectiereis in de provincie Guizhou in het zuidwesten van China voorafgaand aan het Chinese Nieuwjaar, dat op 12 februari van dit jaar valt.

“Ik wil graag de zegeningen van het Lentefestival uitreiken aan mensen van alle etnische groepen in het hele land. Ik wens iedereen een goede gezondheid, geluk voor hun gezin, succesvolle carrières en een veelbelovend Jaar van de Os. Ik wens ook ons geweldige moederland, met zijn prachtige bergen en rivieren, veel welvaart,” zei Xi.

