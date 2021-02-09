CasperLabs將成為中國BSN的區塊鏈合作夥伴

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，CasperLabs宣布與中國區塊鏈服務網路(BSN)達成合作關係。在Casper主網於2021年第一季上線之後，Casper網路將立即針對BSN全球開發者網路開放。

BSN由紅棗科技於2020年春天創立，是一個由中國政府支持的基礎建設專案，旨在加速中國和世界其他地區的區塊鏈採用過程。BSN這個平臺所提供的引導流程能夠讓開發者便利地存取公共和私有區塊鏈，從而可以更靈活地打造應用程式，並且成本更低，並能獲得更好的監管。自推出以來，BSN已在中國部署了120多個公共城市節點，並將其作為資料中心，專注於執行和處理受BSN支援的區塊鏈網路上的交易。BSN的願景是搭建「數位絲綢之路」，從而讓中國成為全球Web3發展過程中的佼佼者，並與西方世界進行更有效的溝通和協調。

「我們非常高興與CasperLabs合作，為開發者提供最佳的協定用於打造去中心化應用程式。我們誠邀Casper加入我們在中國的營運。」

- 何亦凡，紅棗科技執行長兼BSN常務理事

CasperLabs與BSN的合作夥伴關係將鞏固Casper在全球去中心化基礎建設領域的地位，為企業和開發者取得公共網路的強大功能提供管道。該合作將為BSN生態系統帶來Casper獨特的組合特徵，包括延展性、安全性和去中心化。

「Casper是首個完全去中心化、可擴展、安全度高的權益證明區塊鏈。有越來越多的企業和機構受區塊鏈技術吸引，期待為現有資產釋放價值，例如合約。CasperLabs團隊致力於為這些企業和機構提供專業的服務和支援。憑藉我們與BSN的密切合作，我們期待幫助推動全球市場繼續採用這一重要的公共技術。」

- Mrinal Manohar，CasperLabs共同創辦人兼執行長

在週末，BSN和CasperLabs舉行了線上簽字儀式，並借此達成了合作關係，同時彙聚了雙方團隊來慶祝新一階段中國對Casper的採用。CasperLabs聯合創始投資人，RockTree Capital董事長Omer Ozden對此次合作的達成發揮了至關重要的作用。

「RockTree十分榮幸能夠推動BSN和CasperLabs於此時此地達成這項合作關係。我們堅信，紅棗科技與CasperLabs的團隊將在中國採用Casper網路和區塊鏈技術的過程中發揮主導作用。」

- Omer Ozden，RockTree Capital 董事長

如需瞭解有關Casper網路和CasperLabs的更多資訊，請造訪CasperLabs.io。

關於CASPER

Casper能夠讓各類機構實現區塊鏈技術的力量和潛力。將於2021年第一季發布主網的Casper協定將催生首個完全去中心化的權益證明區塊鏈網路。Casper能夠讓企業將幾乎所有資產通證化，並借此打造新的市場，釋放價值，且無需犧牲效能或安全性。

關於CASPERLABS

Casper網路的開發者CasperLabs致力於為利用Casper網路的機構提供專業的服務和支援。CasperLabs秉承開放原始碼原則，專注於為下一波企業對區塊鏈的採用潮提供支援，並為開發者提供可靠、安全的框架，來打造私有、公有和混合區塊鏈應用。

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