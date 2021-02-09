CasperLabs将成为中国BSN的区块链合作伙伴

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，CasperLabs宣布与中国区块链服务网络(BSN)达成合作关系。在Casper主网于2021年第一季度上线之后，Casper网络将立即面向BSN全球开发者网络开放。

BSN由红枣科技于2020年春天创建，是一个由中国政府支持的基础设施项目，旨在加速中国和世界其他地区的区块链采用进程。BSN这个平台所提供的引导流程能够让开发者便利地访问公共和私有区块链，从而可以更灵活地打造应用，并且成本更低，并能获得更好的监管。自推出以来，BSN已在中国部署了120多个公共城市节点，并将其作为数据中心，专注于运行和处理受BSN支持的区块链网络上的交易。BSN的愿景是搭建“数字丝绸之路”，从而让中国成为全球Web3发展进程中的佼佼者，并与西方世界进行更加高效的沟通和协调。

我们非常高兴与CasperLabs合作，为开发者提供最佳的协议用于打造去中心化应用。我们诚邀Casper加入我们在中国的运营。”

- 何亦凡，红枣科技首席执行官兼BSN常务理事

CasperLabs与BSN的合作伙伴关系将巩固Casper在全球去中心化基础设施领域的地位，为企业和开发者获取公共网络的强大功能提供渠道。该合作将为BSN生态系统带来Casper独特的组合特征，包括可扩展性、安全性和去中心化。

“Casper是首个完全去中心化、可扩展、安全度高的权益证明区块链。有越来越多的企业和机构受区块链技术吸引，期待为现有资产释放价值，例如合约。CasperLabs团队致力于为这些企业和机构提供专业的服务和支持。借助我们与BSN的密切合作，我们期待帮助推动全球市场继续采用这一重要的公共技术。”

- Mrinal Manohar，CasperLabs首席执行官与联合创始人

在周末，BSN和CasperLabs举行了线上签字仪式，并借此达成了合作关系，同时汇聚了双方团队来庆祝新一阶段中国对Casper的采用。CasperLabs联合创始投资者，RockTree Capital董事长Omer Ozden对此次合作的达成发挥了至关重要的作用。

“RockTree十分荣幸能够推动BSN和CasperLabs于此时此地达成这一合作关系。我们坚信，红枣科技与CasperLabs的团队将在中国采用Casper网络和区块链技术的过程中发挥主导作用。”

- Omer Ozden，RockTree Capital 董事长

如需了解有关Casper网络和CasperLabs的更多信息，请访问CasperLabs.io。

关于CASPER

Casper能够让各类机构实现区块链技术的力量和潜力。将于2021年第一季度发布主网的Casper协议将催生首个完全去中心化的权益证明区块链网络。Casper能够让企业将几乎所有资产通证化，并借此打造新的市场，释放价值，且无需牺牲性能或安全性。

关于CASPERLABS

Casper网络的开发者CasperLabs致力于为利用Casper网络的机构提供专业的服务和支持。CasperLabs秉承开源原则，专注于为下一波企业对区块链的采用潮提供支持，并为开发者提供可靠、安全的框架，来打造私有、公共和混合区块链应用。

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