BASILEA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Novaremed AG (Novaremed), una società biofarmaceutica svizzera in fase du sviluppo clinico, oggi ha annunciato di avere firmato un accordo con GEM Global Yield LLC SCS (GEM), un gruppo di investimento privato lussemburghese, per un impegno di capitale del valore di 50 milioni di dollari.

Ai sensi dell’accordo, GEM si è impegnato a fornire a Novaremed la possibilità di una sottoscrizione azionaria del valore massimo di 50 milioni di dollari per un periodo di 36 mesi dopo la quotazione in Borsa delle azioni dell’azienda. Novaremed controllerà i tempi e l’importo massimo dell’impiego dei fondi e non ha alcun obbligo per quanto riguarda un importo minimo. Simultaneamente alla quotazione in Borsa delle azioni Novaremed, l’azienda emetterà dei warrants a favore di GEM per l’acquisto di azioni di Novaremed.

Il testo originale del presente annuncio, redatto in inglese, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.