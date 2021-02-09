Skyworks Aeronautics宣布获得GEM的1亿美元投资承诺，计划于未来数月内上市

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Skyworks Aeronautics Corp.今日宣布已获得1亿美元的投资承诺，投资方为总部位于卢森堡的私人另类投资集团GEM Global Yield LLC SCS (“GEM”)。根据双方协议，GEM将在Skyworks Aeronautics普通股公开上市后36个月内，向Skyworks Aeronautics提供总额高达1亿美元的股票认购融资。Skyworks Aeronautics将自行决定该融资的提款时间和最大提款额，且无最低提款义务。在Skyworks Aeronautics股票公开上市的同时，Skyworks Aeronautics将向GEM发行认股权证，GEM最多可购买该公司3%的普通股。

Skyworks Aeronautics联合执行董事Steve Stevanovich先生表示：“Skyworks Aeronautics期待与GEM合作，我们将继续努力，将尖端的飞机推向市场。我们认为，GEM是出色的合作伙伴，认同我们的愿景，并了解我们技术的前景和潜力。”

Skyworks Aeronautics将利用这笔资金推进其先进旋翼飞机的商业化，包括面向城市空中交通的eGyro™电动空中出租车和时速高达400英里的VertiJet™ VTOL飞机，后者可直接与直升飞机展开竞争，同时又比直升机速度更快、航程更远、运营成本更低。

退役陆军准将、Skyworks Aeronautics联合执行董事John Michel补充道：“凭借我们经验丰富的领导层和技术团队，以及强大的知识产权组合，GEM的这一投资承诺将使Skyworks Aeronautics成为全球首家实现旋翼飞机大规模商业化的公司。无论是为发展中国家提供经济实惠的垂直升降替代方案，还是为航空运输带来革命性的电动飞机能力，抑或是颠覆性的垂直起降平台，Skyworks Aeronautics都有望在飞速发展的空中交通行业中发挥变革性作用。”

上述协议是在Skyworks Aeronautics最近宣布与Mobius.energy就电动飞机进行合作之后达成的。Skyworks Aeronautics与Mobius.energy将合作生产先进的电动旋翼飞机eGyro™。Skyworks Aeronautics eGyro™旨在利用旋翼飞机的内在安全性和卓越性能优势来打造eVTOL系统，该系统能够为市内和城际客货运输提供无与伦比的实用、经济且可扩展的方案。凭借Skyworks Aeronautics专有的自动旋转主旋翼设计，eGyro™具有卓越的性能和前所未有的安全性，突破了许多现有eVTOL系统概念中的主要局限性。Mobius.energy则为eGyro™开发了针对电动飞机优化的先进电池模块架构。

最近，Barry Jones先生加入了Skyworks Aeronautics的高级技术人员队伍，担任航空运营总监和首席飞行员。Jones先生是一名退役的英国陆军航空队上尉，同时也是一名功勋卓著的飞行员和众多飞机机型的教练员。他曾担任英国旋翼机协会（负责管理英国的旋翼飞行的组织机构）主席，并成功地与欧洲各地的航空监管机构就认证事宜进行了合作。在过去十年里，Jones一直在陀螺仪研发领域工作，成功开发并推出了多个重要的旋翼飞机增强概念。Jones将领导Skyworks Aeronautics的认证工作。完整的高层领导团队成员名单可通过以下链接查阅： https://www.skyworks-aero.com/#section-teamone

关于Skyworks Aeronautics

Skyworks Aeronautics是旋翼飞行及可持续自动旋转飞行器研究和设计领域的全球领导者，拥有世界领先的旋翼飞机技术。Skyworks Aeronautics拥有40多项专利，还有数项专利正在申请中，所有这些专利都有一个共同的目标：努力从根本上改变人们对旋翼飞机的感知和使用方式。从大规模人员运输、农业、国防、边境保护到真正改变发展中国家的经济，Skyworks Aeronautics的目标是改变垂直飞行的性质。如需了解有关公司、公司产品以及Skyworks Aeronautics团队成员的更多信息，请访问www.Skyworks-Aero.com。

关于GEM

Global Emerging Markets (“GEM”)是一家资产高达34亿美元的另类投资集团，在巴黎、纽约和洛杉矶设有办事处。GEM管理着一系列针对新兴市场的投资工具，已在70个国家完成超过400笔交易。每种投资工具都有不同程度的运营控制、风险调整后收益和流动性能力。GEM的基金和投资工具系列为集团和其合作伙伴提供以下方面的机会：中小型企业管理层收购、对公共股权的私人投资，以及精心甄选的风险投资。如需了解更多信息，请访问http://www.gemny.com

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