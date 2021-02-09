Skyworks Aeronautics宣佈獲得GEM的1億美元投資承諾，計畫於未來數月內上市

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Skyworks Aeronautics Corp.今日宣佈已獲得1億美元的投資承諾，投資者為總部位於盧森堡的私人另類投資集團GEM Global Yield LLC SCS (“GEM”)。根據雙方協定，GEM將在Skyworks Aeronautics普通股公開上市後36個月內，向Skyworks Aeronautics提供總額高達1億美元的股票認購融資。Skyworks Aeronautics將自行決定該融資的提款時間和最大提款額，且無最低提款義務。在Skyworks Aeronautics股票公開上市的同時，Skyworks Aeronautics將向GEM發行認股權證，GEM最多可購買該公司3%的普通股。

Skyworks Aeronautics共同執行董事Steve Stevanovich先生表示：「Skyworks Aeronautics期待與GEM合作，我們將繼續努力，將尖端的飛機引進市場。我們認為，GEM是出色的合作夥伴，認同我們的願景，並瞭解我們技術的前景和潛力。」

Skyworks Aeronautics將利用這筆資金推進其先進旋翼飛機的商業化，包括邁向城市空中運輸的eGyro™電動空中計程車和時速高達400英里的VertiJet™ VTOL飛機，後者可直接與直升機競爭，同時又比直升機速度更快、航程更遠、營運成本更低。

退役陸軍準將、Skyworks Aeronautics共同執行董事John Michel補充道：「憑藉我們經驗豐富的領導層和技術團隊，以及強大的智慧財產權組合，GEM的投資承諾將使Skyworks Aeronautics成為全球首家進行旋翼飛機大規模商業化的公司。無論是為開發中國家提供經濟實惠的垂直升降替代方案，還是為航空運輸帶來革命性的電動飛機能力，抑或是顛覆性的垂直起降平臺，Skyworks Aeronautics都有望在快速發展的空中運輸業中發揮變革性作用。」

上述協議是在Skyworks Aeronautics最近宣佈與Mobius.energy就電動飛機進行合作之後達成的。Skyworks Aeronautics與Mobius.energy將合作生產先進的電動旋翼飛機eGyro™。Skyworks Aeronautics eGyro™旨在利用旋翼飛機的內在安全性和卓越性能優勢來打造eVTOL系統，該系統能夠為市內和城際客貨運輸提供無與倫比的實用、經濟且可擴充的方案。憑藉Skyworks Aeronautics專有的自動旋轉主旋翼設計，eGyro™具有卓越的性能和前所未有的安全性，突破了許多現有eVTOL系統概念中的主要侷限性。Mobius.energy則為eGyro™開發了針對電動飛機最佳化的先進電池模組架構。

最近，Barry Jones先生加入Skyworks Aeronautics的資深技術人員隊伍，擔任航空營運總監和首席飛行員。Jones先生是退役的英國陸軍航空隊上尉，同時也是功勳卓著的飛行員和眾多飛機機型的教練。他曾擔任英國旋翼機協會（負責管理英國的旋翼飛行的組織機構）主席，並成功地與歐洲各地的航空監管機構就認證事宜進行合作。在過去十年裡，Jones一直在陀螺儀研發領域工作，成功開發並推出多個重要的旋翼飛機增強概念。Jones將領導Skyworks Aeronautics的認證工作。完整的高層領導團隊成員名單可在以下連結查閱： https://www.skyworks-aero.com/#section-teamone

關於Skyworks Aeronautics

Skyworks Aeronautics是旋翼飛行及永續自動旋轉飛行器研究和設計領域的全球領導者，擁有世界一流的旋翼飛機技術。Skyworks Aeronautics擁有40多項專利，還有數項專利正在申請中，所有這些專利都有一個共同的目標：努力從根本上改變人們對旋翼飛機的感知和使用方式。從大規模人員運輸、農業、國防、邊境保護，到真正改變開發中國家的經濟，Skyworks Aeronautics的目標是改變垂直飛行的性質。如欲瞭解有關公司、公司產品以及Skyworks Aeronautics團隊成員的更多資訊，請造訪www.Skyworks-Aero.com。

關於GEM

Global Emerging Markets (“GEM”)是資產高達34億美元的另類投資集團，在巴黎、紐約和洛杉磯設有辦事處。GEM管理一系列針對新興市場的投資工具，已在70個國家完成超過400筆交易。每種投資工具都有不同程度的運作控制、風險調整後收益和流動性能力。GEM的基金和投資工具系列為集團和其合作夥伴提供以下方面的機會：中小型企業管理層收購、對公共股權的私人投資，以及精心甄選的創業投資。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.gemny.com

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