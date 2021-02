Les projets feront contrepoids à la montée en puissance de la disruption, selon le rapport Megatrends 2021 du Project Management Institute

PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--Le Project Management Institute (PMI) vient de publier son dernier rapport consacré aux tendances commerciales, géopolitiques et technologiques à long terme qui transforment notre monde, ainsi qu’aux types de projets qui seront les plus remarquables et les plus critiques dans les prochaines années face aux disruptions. Le rapport Megatrends 2021 a pour but d’aider les chefs de projet à mieux comprendre la transformation rapide à l’œuvre dans le monde entier et le contexte global au sein duquel ils travaillent aujourd’hui.

«Nous savons que le monde a considérablement changé en 2020, mais nos recherches montrent comment cette importante évolution va transformer, à long terme, la manière dont le monde fait des affaires, a déclaré Sunil Prashara, président-directeur général du Project Management Institute. Pratiquement aucun secteur ni aucun lieu n’échappe aux cinq mégatendances décrites dans notre rapport. De la pandémie de Covid-19 à la crise climatique en passant par l’utilisation généralisée de l’IA, ces forces induisent des changements dans tous les secteurs et contraignent les dirigeants à adopter de nouvelles manières de réfléchir et de travailler. En tant qu’acteurs du changement dans leurs organisations et leurs communautés, les chefs de projet sont idéalement placés pour s’attaquer à ces défis et exploiter les nouvelles possibilités.»

Basé sur des données tendancielles, des recherches secondaires, des interviews de professionnels de la mise en œuvre de projets, des rapports récents et des données sectorielles, le rapport définit une série de thèmes transversaux et pressants:

La pandémie de Covid-19 a révélé les graves faiblesses de nos compétences technologiques en préparation et les profondes inégalités qui affectent nos systèmes économiques, de santé et d’éducation.

La crise climatique oblige les dirigeants de tous les secteurs à collaborer et à mobiliser des ressources à l’échelle mondiale pour redresser la trajectoire générale du changement climatique et atténuer ses nombreuses conséquences à court terme.

Les vagues de protestations qui ont déferlé dans le monde au cours de la dernière décennie ont montré qu’en matière de changement il ne s’agit pas de savoir si, mais quand, il se produira; et elles ont suscité de la part des entreprises un engagement croissant en faveur de la diversité raciale, ethnique et de genre.

Porteurs de la promesse de la résolution de défis de longue date comme la pauvreté, les marchés émergents pourraient récolter le dividende démographique; mais ils ont encore besoin d’investissements mondiaux importants dans leurs infrastructures et leurs systèmes éducatifs.

Le développement de l’intelligence artificielle (IA) a redynamisé les opportunités technologiques et d’apprentissage permanent, mais les dirigeants doivent s’attaquer aux incidences éthiques de l’IA sur les questions complexes des préjugés et des inégalités.

Ces sujets délicats vont continuer à stimuler la demande de talents polyvalents et audacieux et capables de mettre en œuvre des projets qui feront de l’impact social une priorité stratégique, d’encourager des partenariats ouverts et innovants et de repenser les relations avec les clients et les parties prenantes au sens large.

Les compétences en matière de projets sont essentielles lorsqu’il s’agit d’aider les entreprises à traduire les idées en réalités. Les capacités des professionnels du projet et des acteurs du changement visionnaires ne pourront que croître au sein de l'Économie de projet , le paysage mondial émergent où les organisations généreront de plus en plus de valeur financière et sociétale grâce à l’achèvement fructueux de projets, à la fourniture de produits et à la création de valeur ajoutée.

«Alors que nous vivions déjà dans un monde de changements et d’incertitudes, la pandémie de Covid-19 a provoqué des disruptions et des chocs importants qui ont accéléré ces tendances et bouleversé du jour au lendemain les entreprises et l’ensemble de la société, a déclaré M. Prashara. Ce rapport donne une idée du monde dans lequel nous vivrons et de la manière dont notre communauté de professionnels du projet et d’acteurs du changement pourra générer un impact social et une valeur accrus, dans tous les secteurs et partout dans le monde. Pour réussir aujourd’hui, ils doivent continuer à cultiver leur sens aigu des affaires et améliorer leur compréhension du vaste contexte stratégique au sein duquel nous opérons.»

La version intégrale du rapport Megatrends 2021 est disponible en ligne à l’adresse: https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/megatrends.

