CGTN：Xi Jinping sendet chinesische Neujahrsgrüße und wünscht ein prosperierendes China

PEKING--(BUSINESS WIRE)--Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat Neujahrsgrüße an das chinesische Volk aller ethnischen Gruppen gesendet und dem Volk Glück und Wohlstand für die Nation gewünscht.

Staatspräsident Xi Jinping, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas ist, überbrachte die Grüße während einer Inspektionsreise in der südwestchinesischen Provinz Guizhou vor dem chinesischen Neujahrsfest, das dieses Jahr auf den 12. Februar fällt.

„Ich möchte den Menschen aller ethnischen Gruppen im ganzen Land Segenswünsche zum Frühlingsfest erteilen. Ich wünsche allen eine gute Gesundheit, Glück für ihre Familien, erfolgreiche Karrieren und ein glückliches Jahr des Büffels. Ich wünsche auch unserem großen Mutterland mit seinen schönen Bergen und Flüssen viel Wohlstand“, sagte Staatspräsident Xi Jinping.

Während seiner Reise besuchte Staatspräsident Xi Jinping von Mittwoch bis Freitag unter anderem die Stadt Bijie sowie die Provinzhauptstadt Guiyang sowie ein Dorf, eine Wohngemeinschaft und einen Supermarkt.

Auf seiner Agenda stand auch ein Treffen mit Projektleitern und Kernwissenschaftlern des Five-Hundred-Meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST)-Projekts in Guizhou. Das FAST, das als das empfindlichste Radioteleskop der Welt gilt, wurde am 11. Januar 2020 in Betrieb genommen.

Bei dem Treffen am Freitag mit Wissenschaftlern rief Staatspräsident Xi Jinping dazu auf, sich stärker auf wissenschaftliche Innovationen zu konzentrieren und sie zu einer treibenden Kraft für Chinas Entwicklung zu machen.

Staatspräsident Xi Jinping lobte auch die Errungenschaften des vergangenen Jahres in der Provinz Guizhou, als er am Freitag einen Arbeitsbericht der Provinz Guizhou des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und der Provinzregierung hörte.

Er wies darauf hin, dass innovative Entwicklung eine unvermeidliche Voraussetzung für die Förderung der neuen Entwicklungsparadigmen Chinas ist, und drängte darauf, die Integration von Big Data und der Realwirtschaft zu beschleunigen und die strategische Fusion von Branchen voranzutreiben.

Es sollte mehr getan werden, um die Konsumnachfrage zu stimulieren und neue Konsummodelle zu entwickeln, damit das Konsumpotenzial voll ausgeschöpft werden kann, so Xi Jinping.

Er forderte auf zu einem effektiven Übergang von der Konsolidierung der Errungenschaften bei der Armutsbekämpfung zur Förderung der ländlichen Belebung.

Präsident Xi Jinping brachte zudem sein großes Vertrauen in die Zukunft der Region zum Ausdruck und wünschte, dass sie zu neuen Errungenschaften beim Aufbau der ökologischen Zivilisation kommen möge.

Er fügte hinzu, dass ein Weg der qualitativ hochwertigen Entwicklung eingeschlagen werden sollte, der die Ökologie in den Vordergrund stellt und grüne Entwicklungen hervorhebt, ferner dass das Erreichen eines gemeinsamen Wohlstands eine der wichtigsten Aufgaben der sozialistischen Modernisierung sei und dass die Regierung die ethnischen Minderheiten dabei unterstützen solle, wettbewerbsfähige Industrien zu entwickeln und ihre Kultur zu fördern.

HEr wies auf mehrere Aspekte hin, an denen die Regierung arbeiten sollte, um den Menschen Verbesserungen zu bringen, einschließlich Bildung, Wohnen, Beschäftigung, Krankheitsvorbeugung und Kontrollsystem sowie sichere Produktion.

Staatspräsident Xi Jinping betonte auch, dass die Rote Armee während des Langen Marsches die längste Zeit in Guizhou verbrachte und wertvolle geistige Schätze hinterließ. Des Weiteren erweist sich die Zunyi-Konferenz, die in der Stadt Zunyi stattfand, als ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte der Partei.

Der Schwerpunkt des Treffens lag auf der Berichtigung von Fehlern und der korrekten Führung des neuen Zentralkomitees, wie dies durch Mao Zedong repräsentiert wird, so Staatspräsident Xi Jinping. Dies habe auch heute noch große Bedeutung.

