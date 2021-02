CGTN：Xi Jinping envia saudações de um Feliz Ano Novo chinês e votos por uma China próspera

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--O presidente chinês, Xi Jinping, enviou saudações de um feliz Ano Novo ao povo da China de todos os grupos étnicos, desejando felicidades, boa fortuna e prosperidade para a nação.

O presidente Xi, também conhecido como secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, estendeu suas saudações durante uma viagem de inspeção à província de Guizhou, no sudoeste da China, antes do Ano Novo chinês, que este ano será no dia 12 de fevereiro.

"Gostaria de estender as bênçãos do Festival de Primavera às pessoas de todos os grupos étnicos em todo o país. Eu desejo que todos gozem de boa saúde, desejo felicidade para suas famílias, carreiras bem-sucedidas e um Ano do Boi promissor. Também desejo à nossa grande pátria, com suas belas montanhas e rios, muita prosperidade", disse o presidente Xi.

Durante sua viagem, de quarta a sexta-feira, Xi Jinping visitou lugares como a cidade de Bijie e a capital provincial Guiyang, além de uma vila, uma comunidade residencial e um supermercado.

Sua agenda também incluiu uma reunião com os líderes de projeto e principais cientistas do Radiotelescópio Esférico com Abertura de 500 Metros (FAST) em Guizhou. O FAST, considerado o radiotelescópio mais sensível do mundo, começou a funcionar em 11 de janeiro de 2020.

No encontro de sexta-feira com os cientistas, o presidente Xi pediu uma maior atenção para a inovação científica e que seja uma força motriz ao desenvolvimento da China.

O presidente Xi também elogiou as conquistas alcançadas no ano passado na província de Guizhou, quando ouviu, na sexta-feira, o relatório de trabalho realizado pelo Comitê Provincial do PCC e do governo provincial de Guizhou.

Ele destacou que o desenvolvimento inovador é um pré-requisito inevitável para promover os novos paradigmas de desenvolvimento da China e pediu esforços para acelerar a integração do big data e da economia real e fomentar as indústrias de fusão estratégica.

Deve-se fazer mais para estimular a demanda de consumo e desenvolver novos modelos de consumo para liberar o potencial de consumo ao máximo, disse Xi.

Ele exigiu uma transição efetiva da consolidação das conquistas de redução da pobreza à promoção da vitalização rural.

O presidente Xi também expressou sua grande confiança no futuro da região e desejou que ela possa fazer novas conquistas na construção de uma civilização ecológica.

Um caminho de desenvolvimento de alta qualidade que dê prioridade à ecologia e destaque que o desenvolvimento verde deve permanecer, disse Xi, e acrescentou que alcançar a prosperidade comum é uma das tarefas mais importantes da modernização socialista; além disso, o governo deve apoiar as minorias étnicas no cultivo de indústrias competitivas e na prosperidade de suas culturas.

Ele destacou vários aspectos nos quais o governo deve trabalhar para trazer benefícios ao povo, incluindo educação, moradia, emprego, sistema de prevenção e controle de doenças, assim como produção segura.

Xi Jinping também enfatizou que o Exército Vermelho permaneceu muito tempo em Guizhou durante a Longa Marcha, deixando para trás preciosos tesouros espirituais. E que a Conferência Zunyi, realizada na cidade de Zunyi, é um momento decisivo na história do partido.

A reunião se concentrou em retificar erros e estabeleceu a liderança correta do novo Comitê Central, como representado por Mao Tse-tung, disse Xi, tornando isso importante ainda hoje.

Artigo original: aqui.

