欢度“港式”新春佳节

传统凉果店么凤携手创意印刷公司Papery，推出创意精美的新年年桔全盒来装盛么凤最受欢迎的经典凉果（照片：美国商业信息）

由逾73年历史的公利真料竹蔗水与时尚手作糖果品牌Papabubble合作的新春特别呈献的手工凉茶糖，不容错过（照片：美国商业信息）

香港--(BUSINESS WIRE)--春节将至，今年，香港通过融合传统元素与创新概念，以创意方式带来难忘的牛年“港式”春节体验。

逛花市是香港传统的春节活动。在节日期间，前往位于九龙太子的花墟，跟随当地人的习俗，挑选适应不同季节、拥有不同寓意的各类花卉和绿植，可为新的一年带来满满祝福。

另一项香港传统的新年习俗则是参拜祈福。每逢春节期间，数以万计的民众会分别前往多座寺庙，如车公庙、黄大仙庙及文武庙进行参拜，祈求来年安康兴旺。在新年热烈的气氛下，遍览极具建筑美感的庙宇，穿梭于金碧辉煌的殿堂中，感受庄严肃穆与热切期盼的情感交织，开展一段祈福之旅不失为迎接新春的绝佳方式。

而“挥春”则是中国传统的贺年挂饰之一。在香港，“挥春”既是打造春节喜庆氛围的必备装饰品，也寄托着对来年的祝福。

受疫情影响，香港旅游发展局（旅发局）将在春节期间推出为期三周的全新推广活动——“迎春接福·就在香港”，以“线上+线下”的创意形式为消费者送上新意满满的新春祝福。自2月8日至2月26日期间，登录https://www.discoverhongkong.cn/china/what-s-new/events/chinese-new-year.html ，便可体验由旅发局推出的创意网上市集，获得餐饮及零售业界提供的新春美食和优惠，同时体验一系列包括网上小游戏、吉祥电子贺年卡等在内的新春节庆活动，感受不一样的春节喜庆氛围。

该“线上”新春市集收集了诸多潮流品牌与本地老字号联合推出的跨界新品，通过结合双方创意设计而成的全新贺年精品，为传统春节带来独特时尚风格。例如，由逾73年历史的公利真料竹蔗水与时尚手作糖果品牌Papabubble合作的手工凉茶糖，专为新春特别推出，不容错过；而其他各式草本茶口味手工糖果，亦为古早饮品加注全新灵魂。另外，传统凉果店么凤则携手创意印刷公司Papery，推出创意精美新年年桔全盒来装盛么凤最受欢迎的经典凉果。拉开全盒包装即可呈现立体纸艺年桔，寓意大吉大利，既新颖有趣又充满祝福。

不仅如此，香港已经准备了多种春节庆祝活动，以满载喜悦与祝福迎接牛年的到来。正如一位香港市民所说：“在遇到困难的时候，我们仍会尽力克服。希望新的一年里，大家都可以事事如意。”

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