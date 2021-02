O Megatrends 2021 do Project Management Institute Destaca Como Projetos Farão o Contrabalanço das Forças de Disrrupção em Crescimento

PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--O Project Management Institute (PMI) divulgou seu último relatório sobre tendências em negócios, geopolíticas e tecnológicas a longo prazo, que estão redefinindo nosso mundo e os tipos de projetos que serão mais predominantes e cruciais nos próximos anos diante destas disrupções. O Megatrends 2021 ajuda a garantir que os líderes de projetos possam compreender melhor a rápida transformação do mundo e o contexto mundial no qual estão trabalhando hoje.

"Sabemos que o mundo mudou significativamente em 2020, contudo nossa pesquisa confirmou o impacto a longo prazo de como estas tendências vêm mudando o modo como o mundo faz negócios", disse Sunil Prashara, Presidente e Diretor Executivo do Project Management Institute. "Praticamente não há setor e nenhuma geografia que não seja afetada pelas cinco megatendências delineadas neste relatório. Do COVID-19 à crise climática e ao uso predominante de IA, estas forças estão impulsionando mudanças em todos os setores, exigindo que os líderes adotem novas maneiras de pensar e trabalhar. Como agentes de mudança em suas organizações e comunidades, os líderes de projetos estão em uma posição exclusiva de enfrentar estes desafios e incluir novas possibilidades."

O relatório baseado em dados de tendências, pesquisas secundárias e entrevistas com profissionais de projetos, relatórios de notícias e dados industriais, elabora uma gama de temas transversais e urgentes:

O impacto do COVID-19 revelou profundas vulnerabilidades em nossas capacidades de preparação para tecnologia e profundas desigualdades em nossos sistemas de saúde, educação e economia.

A crise climática está obrigando líderes em todos os setores a cooperar e mobilizar recursos em escala mundial para alterar a ampla trajetória da mudança climática e mitigar suas muitas consequências a curto prazo.

A onda global de protestos na última década revelou que a mudança não é uma questão de se, mas sim de quando, e provocou um crescente compromisso corporativo com a diversidade racial, de gênero e étnica.

Os mercados emergentes prometem enfrentar desafios de longa data, como a pobreza no mundo, bem como o potencial de colher dividendos demográficos, mas que ainda exigem significativos investimentos mundiais em infraestrutura e educação.

O crescimento da inteligência artificial (IA) reconectou as possibilidades de tecnologia e aprendizagem contínua, mas os líderes devem lidar com as implicações éticas da IA nos complexos aspectos de preconceito e desigualdade.

Estes desafios complexos continuarão a conduzir a demanda por talentos versáteis e ousados em projetos que possam auxiliar a tornar os projetos de impacto social uma prioridade estratégica, fomentar ecossistemas abertos e inovadores de parcerias bem como repensar relacionamentos com clientes e partes interessadas mais amplas.

Habilidades baseadas em projetos são essenciais para ajudar empresas a transformar ideias em realidade. As capacidades de profissionais de projetos e agentes de mudança com uma vasta perspectiva global só crescerão em The Project Economy, o cenário mundial emergente no qual as organizações irão agregar cada vez mais valor financeiro e social através da conclusão bem-sucedida de projetos, entrega de produtos e alinhamento aos fluxos de valor.

"Vivemos em um mundo de transformações e incertezas - e a COVID-19 acelerou estas tendências com grandes choques e disrupções no mundo dos negócios e da própria sociedade da noite para o dia", disse Prashara. "Este relatório oferece uma antevisão do mundo em que viveremos e como nossa comunidade de profissionais de projetos e agentes de mudança pode direcionar ao maior impacto social e valor, não importando o setor ou canto do mundo. O sucesso de hoje requer que eles continuem a cultivar uma intensa visão de negócios e compreensão do ambiente estratégico mais amplo em que estamos operando."

Você pode ler o relatório completo das Megatrends 2021 online em https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/megatrends.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) é a associação com liderança mundial para aqueles que consideram a gestão de projetos, programas ou portfólios sua profissão. Por meio de defesa, cooperação, educação e pesquisa globais, trabalhamos para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para 'The Project Economy': a economia por vir na qual o trabalho e as pessoas são organizados em torno de projetos, produtos, programas e fluxos de valor. Agora tendo 50 anos em formação, trabalhamos em quase todos os países para avançar em carreiras, aprimorar o sucesso organizacional e amadurecer ainda mais a profissão de gestão de projetos por meio de padrões, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisas acadêmicas, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking com reconhecimento mundial. Como parte da família PMI, o ProjectManagement.com® cria comunidades globais online que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, redes maiores e perspectivas mais amplas. Acesse www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute.

