FILADELFIA--(BUSINESS WIRE)--Il Project Management Institute (PMI) ha pubblicato il suo ultimo studio sulle tendenze tecnologiche, geopolitiche e di business che stanno trasformando il mondo e le tipologie di progetti che saranno più diffusi e cruciali nei prossimi anni per far fronte a tali cambiamenti radicali. Megatrends 2021 aiuterà i responsabili di progetto a comprendere meglio la rapida trasformazione in corso nel mondo e il contesto globale in cui oggi operano.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.