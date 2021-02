Kong lève 100 millions USD pour accélérer la connectivité cloud

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kong Inc., la société de connectivité cloud, a annoncé aujourd’hui avoir clôturé un financement de série D de 100 millions USD, mené par Tiger Global Management, avec la participation des investisseurs existants que sont Index Ventures, CRV, GGV Capital et Andreessen Horowitz, ainsi que du nouvel investisseur Goldman Sachs. Ce dernier cycle porte le financement total de Kong à 171 millions USD, permettant à l’entreprise de tripler de valeur depuis le cycle de série C, et de représenter désormais 1,4 milliard USD. Kong utilisera ce capital pour étendre ses opérations de mise sur le marché, développer ses équipes d’ingénierie et d’expérience client, de classe mondiale, et accélérer sa connectivité cloud grâce à sa nouvelle plateforme SaaS de connectivité de services, Kong Konnect.

« Le passage au numérique et au cloud a été révolutionnaire sur tous les fronts, propulsant rapidement les organisations dirigées par les développeurs et les entreprises axées de prime abord sur les API », a déclaré John Curtius, associé chez Tiger Global Management. « Avec une dynamique impressionnante, des clients satisfaits et une forte part de marché, Kong est prête à aider les organisations à répondre aux demandes croissantes liées à la nouvelle réalité numérique et à s’imposer avec succès dans le monde natif du cloud qui règne aujourd’hui. Nous suivons l’entreprise de près depuis deux ans, et Kong commence vraiment à se détacher du lot. »

La levée de fonds fait suite à une année record pour Kong, marquée par une augmentation significative de l’adoption de son logiciel open source phare, Kong Gateway, qui dépasse aujourd’hui les 220 millions de téléchargements au total et les 1,5 million d’instances actives mensuelles. La société a ajouté à sa clientèle d’entreprises en pleine croissance des entreprises clés du classement Global 2000, telles que Deutsche Telekom, Orange, Papa John’s et Siemens, et a triplé le nombre de ses clients dans la catégorie PME. En outre, Kong a été reconnue comme une entreprise figurant aux classements Inc. 5000 et Deloitte Technology Fast 500, avec une croissance de 1,908 % de son chiffre d’affaires sur trois ans.

« En 2020, nous avons assisté à une explosion des données dans le mouvement et les services, car les entreprises ont accéléré le lancement de nouvelles expériences numériques en réponse à la pandémie », a déclaré Augusto Marietti, PDG et cofondateur de Kong Inc. « Les logiciels sont vraiment en train de devenir une sorte de système nerveux géant sous-tendant des millions d’API et de services. Kong s’est donné pour mission d’en devenir la moelle épinière et l’épine dorsale en construisant le tissu de connectivité cloud du futur. »

IDC prévoit que les données mondiales atteindront 175 zettaoctets d’ici 2025, et que 49 % de ces données résideront dans le cloud. Selon Gartner, les plateformes cloud natives serviront de base à plus de 75 % des nouvelles charges de travail numériques d’ici 2024. Kong Konnect, une plateforme de connectivité de service, complète, conçue pour les applications cloud natives, et proposée en tant que service, permet aux développeurs, architectes et opérateurs de fournir de manière transparente une connectivité à la périphérie, au sein de leurs applications et entre les applications. Elle fournit une connectivité de service universelle et une gestion fiable, observable et sécurisée sur toute infrastructure.

« Les infrastructures modernes reposent sur des technologies open source, et l’ADN open source de Kong a joué un rôle prépondérant dans la conduite de son adoption à la fois dans la communauté et dans les entreprises », a déclaré Marco Palladino, directeur technique et cofondateur de Kong Inc. « Kong Konnect élève la connectivité cloud à un niveau supérieur en fournissant une plateforme de connectivité de service complète, allant des passerelles API aux services maillés, en passant par les technologies ouvertes telles que Kong Gateway, Kuma et Insomnia, de la CNCF, fonctionnant sur tous les clouds et toutes les plateformes, y compris sur Kubernetes et les machines virtuelles. Les équipes du monde entier peuvent désormais rendre abstraite leur connectivité L4-L7 d’entreprise en un seul clic, pour créer des applications plus sécurisées, plus résilientes et plus distribuées que jamais auparavant. »

Ressources supplémentaires

À propos de Kong Inc.

Kong crée des logiciels et des services gérés qui connectent les API et les microservices de manière native à travers et dans les clouds, Kubernetes, centres de données et plus encore, grâce à l’automatisation intelligente. Basée sur un noyau open source, la plateforme de connectivité de services, de Kong rend possible l’innovation numérique en permettant aux organisations de gérer de manière fiable et sécurisée le cycle de vie complet des API et des services pour des architectures modernes, comprenant des microservices, le sans serveur, et le maillage de services. En offrant aux équipes de développeurs une liberté architecturale sans précédent, Kong accélère les cycles d’innovation, augmente la productivité et relie de manière transparente les systèmes et applications hérités et modernes. Pour en savoir plus sur Kong, veuillez visiter https://konghq.com, ou suivre @thekonginc sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.