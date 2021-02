Turn Therapeutics anuncia os primeiros participantes inscritos em um ensaio clínico em humanos para o tratamento e prevenção da COVID-19

Watch the science behind Hexagen and see how it can be used in the fight against COVID-19

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--A Turn Therapeutics, uma empresa de biotecnologia especializada em tratamento avançado de feridas e controle de infecções, anunciou hoje a inscrição dos primeiros indivíduos em seu ensaio clínico de tratamento e prevenção da COVID-19. O principal produto da Turn, o Hexagen, será administrado por via intranasal e estudado como um método para reduzir a carga viral, bem como a absorção, nos pontos de infecção críticos que revestem a passagem nasal. A empresa espera que a inscrição seja rápida, com vários pacientes e profissionais de saúde inscritos apenas hoje. Uma leitura de dados inicial é esperada no início de março de 2021.

“Acreditamos que, ao reduzir a carga viral no início da progressão da doença da COVID-19, haverá muito menos oportunidade para os pacientes aspirarem matéria viral para os pulmões, o que demonstrou causar doença respiratória grave”, disse o Dr. Neil Ghodadra, diretor médico da Turn Therapeutics. “A descolonização nasal é uma prática testada e comprovada usada em hospitais para reduzir a probabilidade de infecção adquirida no hospital. O Hexagen traz uma nova fórmula confiável para esta prática, que não apenas mata uma grande variedade de vírus, fungos e bactérias, mas também tem propriedades de liberação estendida e continua a eliminar com segurança esses patógenos por horas com uma única aplicação.”

Este estudo randomizado controlado com placebo inscreverá aproximadamente 100 pacientes da COVID-19 leve a moderada e 50 profissionais de saúde em quatro hospitais importantes no Panamá. Os braços de tratamento avaliarão a eficácia de um protocolo de descolonização nasal de cinco dias, três vezes ao dia, na redução da carga viral e na progressão dos sintomas de pacientes com COVID-19 leve a moderada. Os braços de prevenção avaliarão a capacidade do Hexagen de prevenir a infecção por COVID-19 em trabalhadores da linha de frente quando usado por via intranasal como um complemento ao equipamento de proteção individual.

“O Hexagen tem uma longa história de segurança e eficácia contra patógenos infecciosos. Estamos entusiasmados com a oportunidade de testá-lo contra a COVID-19”, disse Bradley Burnam, diretor executivo da Turn Therapeutics. “As infecções por COVID continuam a aumentar em todo o mundo e já estamos começando a ver problemas com a longevidade das vacinas contra mutações. O Hexagen é uma fórmula não resistente que não é prejudicada por desafios de transporte ou logística, e esperamos que possa fornecer alívio para aqueles que sofrem em todo o mundo com esta terrível doença”.

Sobre a Turn Therapeutics™:

A Turn Therapeutics é uma organização de pesquisa e desenvolvimento de conceito para aprovação, focada em produtos que são novidade e são os melhores do setor para controle de infecções, doenças de pele e cuidados com feridas. As tecnologias proprietárias da empresa são usadas todos os dias por instituições de saúde líderes mundiais para cuidar de várias condições de pele e feridas. Para saber mais, acesse www.turntherapeutics.com.

Declarações Prospectivas:

As declarações contidas neste documento podem incluir perspectivas, declarações de expectativas futuras e outras declarações prospectivas que são baseadas nas visões e suposições atuais da administração e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Os resultados, desempenho ou eventos reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.