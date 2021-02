Kong levanta US$ 100 milhões para acelerar conectividade em nuvem

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Kong Inc., empresa de conectividade em nuvem, anunciou hoje que fechou um financiamento Série D de US$ 100 milhões, liderado pela Tiger Global Management e com a participação de investidores existentes Index Ventures, CRV, GGV Capital e Andreessen Horowitz, como também um novo investidor, Goldman Sachs. A última rodada traz para a Kong um financiamento total de US$ 171 milhões, triplicando sua avaliação para US$ 1,4 bilhão desde a rodada Série C. A Kong irá utilizar o capital para ampliar suas operações de acesso ao mercado, aumentar equipes de engenharia e experiência do cliente, e acelerar a conectividade em nuvem com sua nova plataforma de serviço de conectividade Kong Konnect, baseada em SaaS.

“A mudança para digital e nuvem tem sido revolucionária em todas as frentes, impulsionando rapidamente organizações lideradas por desenvolvedores e empresas pioneiras em API”, afirmou John Curtius, sócio da Tiger Global Management. “Com um impulso impressionante, clientes felizes e uma forte participação de mercado, a Kong está preparada para ajudar organizações a atenderem às crescentes demandas desta nova realidade virtual e serem bem-sucedidas no mundo atual nativo da nuvem. Estamos acompanhando a empresa de perto durantes os últimos anos, e a Kong realmente está começando a ganhar espaço da concorrência”.

A arrecadação de recursos vem após um ano recorde para a Kong, marcado por um significativo aumento na adoção de sua plataforma líder de software de fonte aberta (open source) – a Kong Gateway – que já excede um total de 220 milhões de downloads e 1,5 milhão de instâncias ativas mensais. A empresa adicionou importantes empresas Global 2000, como a Deutsche Telekom, Orange, Papa John’s e Siemens à sua crescente base de clientes empresariais, como também triplicou seus clientes empresariais de pequeno e médio porte. Além disso, a Kong foi reconhecida como uma empresa Inc. 5000 e Deloitte Technology Fast 500, com crescimento de receita de 1.908% durante um período de três anos.

“Em 2020, vimos uma explosão de dados em movimento e serviços, enquanto as empresas aceleraram o lançamento de novas experiências digitais em resposta à pandemia”, disse Augusto Marietti, diretor executivo e cofundador da Kong Inc. “O software está realmente se tornando como um enorme sistema nervoso por meio de milhões de APIs e serviços. A Kong está em uma missão para se tornar a medula espinhal e espinha dorsal, construindo a estrutura de conectividade em nuvem do futuro”.

O IDC prevê que dados mundiais irão alcançar 175 zettabytes até 2025, com 49% dos dados residindo na nuvem. De acordo com a Gartner, plataformas nativas em nuvem servirão como a fundação para mais de 3/4 das novas cargas de trabalho digitais até 2024. A Kong Konnect, uma plataforma de serviço de conectividade full-stack, projetada para aplicações nativas na nuvem e entregue como um serviço, permite que desenvolvedores, arquitetos e operadores entreguem conectividade perfeitamente no perímetro, dentro de suas aplicações e entre aplicações. Ela fornece uma conectividade universal de serviço e gerenciamento que é confiável, observável e seguro entre qualquer infraestrutura.

“A infraestrutura moderna é orientada por tecnologias open source, e o DNA open source da Kong exerceu um importante papel em orientar sua adoção tanto na comunidade quanto em organizações empresariais”, disse Marco Palladino, diretor de tecnologia e cofundador da Kong Inc. “A Kong Konnect leva a conectividade em nuvem para o próximo nível, oferecendo uma plataforma full-stack de serviço de conectividade que vai de gateways API a malhas de serviços através de tecnologias abertas como a Kong Gateway, Kuna da CNCF e Insomnia – executando entre todas as nuvens e plataformas, incluindo Kubernetes e VMs. Equipes ao redor do mundo agora podem abstrair sua conectividade L4-L7 corporativa em um clique, para construir aplicações seguras, elásticas e distribuídas de maneira inédita”.

Sobre a Kong Inc.

A Kong cria softwares e serviços gerenciados que conectam APIs e microsserviços nativamente entre e dentro de nuvens, Kubernetes, centros de dados e muito mais, utilizando automação inteligente. Construído sobre um núcleo de código aberto, a plataforma de serviço de conectividade da Kong habilita inovação digital permitindo que organizações gerenciem com confiança e segurança o completo ciclo de vida de APIs e serviços de arquiteturas modernas, incluindo microsserviços, soluções sem servidor e malha de serviço. Ao fornecer a equipes desenvolvedoras liberdade arquitetônica sem precedentes, a Kong acelera os ciclos de inovação, aumenta a produtividade e conecta perfeitamente sistemas e aplicações tradicionais e modernas. Para mais informações sobre a Kong, visite https://konghq.com ou siga @thekonginc no Twitter.

