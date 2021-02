BOSTON e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--TA Associates, una delle principali società globali di private equity, oggi ha annunciato di avere avviato negoziati esclusivi finalizzati a effettuare un investimento di crescita con quota di maggioranza in DL Software, un gruppo francese di software house specializzato nello sviluppo di soluzioni di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e leader nel suo settore. In seguito all’investimento, sia 21 Invest France, l’attuale azionista di maggioranza di DL Software, sia i fondatori e il management del gruppo manterrebbero una quota di partecipazione. Si prevede che l’operazione, attualmente in corso di revisione da parte delle rappresentanze sindacali del gruppo, sarà conclusa nel secondo trimestre del 2021 fatte salve le consuete autorizzazioni.

