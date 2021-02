BOSTON & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--TA Associates, een toonaangevende wereldwijde private equity-onderneming voor groei, heeft vandaag aangekondigd dat het exclusieve onderhandelingen is aangegaan om een meerderheidsbelang te doen in DL Software, een toonaangevende in Frankrijk gevestigde groep voor enterprise resource planning (ERP ) softwareleveranciers. De huidige meerderheidsaandeelhouder van DL Software 21 Invest France, evenals de oprichters en het management van het bedrijf, zouden elk een belang in het bedrijf behouden na de investering van TA. De beoogde transactie, die momenteel wordt beoordeeld door vertegenwoordigers van de werknemers van het bedrijf, zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuringen. Financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

