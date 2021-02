Kong Recauda 100 Millones de USD para Acelerar la Conectividad en la Nube

Kong Co-Founders Augusto Marietti and Marco Palladino (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kong Inc., compañía de conectividad en la nube, anunció hoy que cerró una recaudación de 100 millones de USD en fondos de la Serie D, liderada por Tiger Global Management con la participación de los inversores existentes Index Ventures, CRV, GGV Capital y Andreessen Horowitz, así como del nuevo inversor Goldman Sachs. Esta última ronda eleva los fondos totales de Kong a 171 millones de USD y triplica así su valoración a 1,4 mil millones de USD desde la ronda de la Serie C. Kong utilizará este capital para aumentar sus operaciones de comercialización, desarrollar equipos de ingeniería y experiencia del cliente de primera clase y acelerar la conectividad en la nube con su nueva plataforma de conectividad de servicio de Kong Konnect basada en el modelo de software como servicio (Software as a Service, SaaS).

“Este cambio al servicio digital y en la nube ha sido revolucionario en todos los frentes al impulsar rápidamente a organizaciones lideradas por desarrolladores y compañías que priorizan la interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API)” a la primera plana de la industria, afirmó John Curtius, socio en Tiger Global Management. “Con un impulso extraordinario, clientes satisfechos y una sólida participación en el mercado, Kong está preparada para ayudar a las organizaciones a satisfacer la creciente demanda de esta nueva realidad digital y a tener éxito en el mundo nativo de la nube actual. Hemos monitoreado de cerca la compañía en los últimos años, y Kong realmente está empezando a sobresalir del resto”.

La recaudación de fondos sigue a un año récord para Kong, marcado por un aumento significativo en la adopción de su software insignia de código abierto, Kong Gateway, que ahora supera las 220 millones de descargas en total y 1,5 millones de instancias activas. La compañía agregó compañías clave a la lista de Global 2000, como Deutsche Telekom, Orange, Papa John y Siemens, a su creciente base de clientes empresariales y, además, triplicó sus clientes de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, Kong fue reconocida en la lista Inc. 5000 y Deloitte Technology Fast 500 con un crecimiento de los ingresos del 1.908 % de durante un período de tres años.

“En 2020, observamos una explosión de datos y servicios en movimiento a medida que las compañías aceleraban el lanzamiento de nuevas experiencias digitales en respuesta a la pandemia”, señaló Augusto Marietti, director ejecutivo y fundador de Kong Inc. “El software se está convirtiendo realmente en un sistema nervioso gigante a través de millones de API y servicios. Kong intenta convertirse en la médula espinal y la columna vertebral al desarrollar el tejido de conectividad en la nube del futuro.

IDC anticipa que los datos a nivel mundial alcanzarán los 175 zettabytes en 2025, y el 49 % de estos datos estarán alojados en la nube. De acuerdo con Gartner, las plataformas nativas de la nube servirán como base para más de tres cuartas partes de las nuevas cargas de trabajo digitales para 2024. Kong Konnect, plataforma de servicio de conectividad de pila completa diseñada para aplicaciones nativas de la nube y entregada como servicio, les permite a los desarrolladores, arquitectos y operadores ofrecer conectividad en el borde sin problemas, dentro de sus aplicaciones y entre aplicaciones. Proporciona conectividad de servicio universal y gestión que es confiable, observable y segura en cualquier infraestructura.

“La infraestructura moderna está impulsada por tecnologías de código abierto y el ADN de código abierto de Kong ha desempeñado un papel fundamental para impulsar su adopción tanto en la comunidad como en organizaciones empresariales”, afirmó Marco Palladino, director ejecutivo y cofundador de Kong Inc. “Kong Konnect lleva la conectividad en la nube al siguiente nivel a proporcionar una plataforma de servicio de conectividad de pila completa que va desde puertas de enlace API hasta mallas de servicios a través de tecnologías abiertas como Kong Gateway, Kuma e Insomnia de CNCF, que se ejecutan en todas las nubes y plataformas, incluso en Kubernetes y máquinas virtuales (virtual machine, VM). Ahora, los equipos de todo el mundo pueden abstraer su conectividad empresarial L4-L7 con un solo clic para crear aplicaciones seguras, resistentes y distribuidas como nunca antes”.

Acerca de Kong Inc.

Kong desarrolla software y servicios gestionados que conectan las API y los microservicios de manera nativa entre nubes y dentro de estas, Kubernetes, centros de datos y más usando automatización inteligente. La plataforma de conectividad de servicios de Kong, desarrollada a partir de un núcleo de código abierto, permite la innovación digital al posibilitar que las organizaciones administren de manera confiable y segura el ciclo de vida completo de las API y los servicios para arquitecturas modernas, incluidos microservicios, sin servidor y malla de servicios. Al proporcionar a los equipos de desarrolladores una libertad arquitectónica sin precedentes, Kong acelera los ciclos de innovación, aumenta la productividad y une sin problemas sistemas y aplicaciones heredados y modernos. Para obtener más información acerca de Kong, visite https://konghq.com o síganos en @thekonginc en Twitter.

