HCL與空中巴士簽署五年期數位工作環境服務協定

印度諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的科技公司HCL Technologies(HCL)今日宣佈，已與空中巴士公司（Airbus，簡稱「空中巴士」）簽署了一項為期五年的數位工作環境服務協定。HCL將協助空中巴士打造現代化的數位工作環境，為全球大多數員工提升用戶體驗和服務品質。空中巴士選擇HCL為首選合作夥伴是因為HCL能夠充分結合標準化的功能以及創新能力，幫助其提高營運效率並縮短產品上市時間。HCL的流性工作場所模型(Fluid Workplace Model)將幫助空中巴士部署最新的數位科技，使用獨特的端到端管理服務來涵蓋資訊科技(IT)和操作技術(OT)領域，從而快速精簡空中巴士現有的IT流程並促使交付成本最佳化。

HCL Technologies執行副總裁（英國和愛爾蘭、法國和比荷盧三國）Sandeep Saxena表示：「很高興能與空中巴士達成合作，成為其數位工作環境轉型過程中的重要策略性合作夥伴。結合HCL在大規模數位轉型領域的專業經驗以及IT和OT領域的管理能力，將使空中巴士能夠保持在創新方面的領先地位，並提供一流的用戶體驗。」

關於HCL Technologies

HCL Technologies(HCL)利用未來十年的科技為當今全球企業提供助力。HCL的「模式1-2-3」(Mode 1-2-3)策略以其深厚的產業專長、以客戶為中心的理念及Ideapreneurship™創業文化為基礎，幫助企業向下一代轉型。

HCL透過三個業務部門提供服務和產品——IT和商業服務(ITBS)、工程和研發服務(ERS)以及產品和平臺(P&P)。ITBS透過應用程式、基礎架構、數位流程運作和下一代數位轉型解決方案，幫助全球企業進行業務轉型。ERS在產品開發和平臺工程的各個方面提供工程服務和解決方案。在P&P業務中，HCL為全球客戶提供現代化的軟體產品，以因應其科技和特定產業需求。透過先進的合作創新實驗室、全球交付能力和廣泛的全球網路，HCL在金融服務、製造、科技與服務、電信與媒體、零售與CPG、生命科學與醫療保健、公共服務等多個垂直產業中為客戶提供全面服務。

作為全球首屈一指的科技公司，HCL重視多樣性、社會責任、永續發展和教育計畫，並以此為傲。截至2020年12月31日的12個月，HCL的合併收入為100.2億美元。公司擁有159,682名極富創意的優秀員工，在50個國家經營業務。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.hcltech.com。

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