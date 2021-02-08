HCL与空客签署五年数字化办公服务协议

印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的技术公司HCL Technologies(HCL)今日宣布，已与空中客车公司（Airbus，简称“空客”）签署了一项为期五年的数字化办公场所服务协议。HCL将协助空客打造现代化的数字化办公室，以提升其全球大多数员工的办公体验和服务质量。空客之所以选择HCL作为首选合作伙伴，是因为HCL能够充分结合标准化的功能以及创新能力，帮助其提高运营效率并缩短产品上市时间。HCL的流性工作场所模型(Fluid Workplace Model)将帮助空客部署最新数字技术，使用独特的端到端管理服务来覆盖信息技术(IT)和运营技术(OT)领域，从而快速精简空客现有IT流程并优化交付成本。

HCL Technologies执行副总裁（英国和爱尔兰、法国和比荷卢三国）Sandeep Saxena表示：“很高兴能与空客达成合作，成为其数字化办公转型过程中的重要战略合作伙伴。HCL结合公司在大规模数字化转型领域的专业经验以及IT和OT领域的管理能力，使空中客车能够保持在创新的前沿，并提供行业领先的用户体验。”

关于HCL Technologies

HCL Technologies(HCL)利用未来十年的领先技术为当今全球企业提供支持。HCL通过其“模式1-2-3”(Mode 1-2-3)策略、深厚的行业专长、以客户为中心的理念及Ideapreneurship™企业文化，帮助企业向下一代转型。

HCL通过三个业务部门提供其服务和产品——IT和业务服务(ITBS)、工程和研发服务(ERS)以及产品和平台(P&P)。ITBS通过应用程序、基础架构、数字流程运营和下一代数字转型解决方案，帮助全球企业实现业务转型。ERS在产品开发和平台工程的各个方面提供工程服务和解决方案。在P&P业务中，HCL为全球客户提供现代化的软件产品，以满足其技术和特定行业需求。通过先进的合作创新实验室、全球交付能力和广泛的全球网络，HCL在金融服务、制造、技术与服务、电信与媒体、零售与CPG、生命科学与医疗、公共服务等多个垂直行业中为客户提供全面服务。

作为一家全球领先的技术公司，HCL重视多样性、社会责任、可持续发展和教育计划，并以此为豪。在2020年12月31日之前的12个月中，HCL的合并收入为100.2亿美元。公司拥有159,682名极富创意的优秀员工，在50个国家开展运营。

如需了解更多信息，请访问www.hcltech.com。

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