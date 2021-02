REMOTAIR by Alisea: quando il COVID19 diventa uno stimolo alla progettazione di soluzioni innovative per la qualità dell'aria che respiriamo

MEZZANINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--ALISEA (Mezzanino, PV) – Azienda di riferimento per l’analisi, sanificazione e certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli impianti aeraulici e Socia Fondatrice di A.I.I.S.A. (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) introduce sul mercato internazionale REMOTAIR®, un sistema brevettato di controllo e diagnosi sullo stato igienico degli impianti di trattamento aria. REMOTAIR® è dotato di un nucleo di Intelligenza Artificiale dislocato in Cloud e di una sensoristica di precisione che permette di monitorare costantemente e da remoto lo stato e le funzioni igieniche degli impianti di trattamento aria, dal livello di deposito delle polveri, allo stato delle batterie e di altri fattori causa di proliferazione microbica. Un alleato oggi più che mai indispensabile per imprese e Istituzioni chiamate ad assicurare la salubrità dell’aria indoor e la creazione di luoghi di lavoro sempre più sicuri e confortevoli.

“Tra i numerosi punti di forza spicca, in particolare, la sua capacità diagnostica e di gestire in continuo i vari apparati di disinfezione e depurazione dell’aria, controllandone il corretto funzionamento in tempo reale.” Commenta Andrea Casa, Amministratore Delegato di Alisea e Presidente Emerito di A.I.I.S.A. (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici), che aggiunge “In caso di anomalie, infatti, il sistema invia in automatico un alert, allo scopo di eseguire, con tempestività, interventi di manutenzione e sanificazione, finalizzati al ripristino dell’efficienza igienica e funzionale. Inoltre, l’intelligenza artificiale applicata a REMOTAIR® rende possibile lo sviluppo di funzioni di auto-apprendimento per l’elaborazione di analisi predittive, anticipando così con largo anticipo eventuali fenomeni potenzialmente pericolosi per la salute umana. Si tratta quindi di ottimizzare anche i costi di intervento che potrebbero risultare molto ingenti con il perdurare del malfunzionamento non prontamente rilevato. Un vero e proprio cambio di paradigma, dunque, che permetterà ai datori di lavoro di dimostrare con successo la più completa ottemperanza alle norme di legge, esonerandoli da ogni responsabilità civile e penale”

Nato dall’expertise del team R&D di Alisea in sinergia con l’Università di Pavia e con le aziende tecnologiche Neosperience e Coherency, REMOTAIR® rappresenta dunque una rivoluzione per il settore che pone le basi per una corretta gestione dell’igiene aeraulica, a favore di un controllo non più periodico, bensì costante dello stato degli impianti.

“Stiamo ora creando in varie parti del mondo una rete di uffici che fungeranno da assistenza e sostegno allo sviluppo del mercato estero attraverso una politica B2B. L’obiettivo è anche quello di collegare la tecnologia REMOTAIR® come sistema operativo per una varietà di componenti complementari, e di sincronizzare le sue capacità di monitoraggio con il sistema di gestione globale di qualsiasi edificio, casa o stabilimento di produzione.” conclude Andrea Casa.