Kong Co-Founders Augusto Marietti and Marco Palladino (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kong Inc., società specializzata nella connettività sul cloud, ha annunciato oggi di aver portato a termine un round di finanziamento di Serie D di 100 milioni di dollari condotto da Tiger Global Management con la partecipazione degli investitori preesistenti Index Ventures, CRV, GGV Capital ed Andreessen Horowitz, così come il nuovo investitore Goldman Sachs. Quest’ultimo round incrementa il finanziamento totale di Kong a 171 milioni di dollari, triplicandone la valutazione, ora pari a 1,4 miliardi di dollari, rispetto al round di Serie C.

