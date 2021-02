Kong haalt $ 100 miljoen op om cloudconnectiviteit te versnellen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kong Inc., het bedrijf voor cloud connectiviteit, heeft vandaag aangekondigd dat het $ 100 miljoen aan Serie D-financiering heeft afgesloten, geleid door Tiger Global Management met deelname van bestaande investeerders Index Ventures, CRV, GGV Capital en Andreessen Horowitz evenals nieuwe investeerder Goldman Sachs. Deze laatste ronde brengt de totale financiering van Kong op $ 171 miljoen, waardoor de waardering sinds de Series C-ronde verdrievoudigd is tot $ 1,4 miljard. Kong zal het kapitaal gebruiken om zijn go-to-market-activiteiten op te schalen, engineering- en klant ervaringsteams van wereldklasse te laten groeien en cloud connectiviteit te versnellen met zijn nieuwe SaaS-gebaseerde Kong Konnect-serviceconnectiviteitsplatform.

