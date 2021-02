BASEL, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Novaremed AG (Novaremed), een Zwitsers biofarmaceutisch bedrijf in klinische fase, heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst heeft getekend met GEM Global Yield LLC SCS (GEM), een in Luxemburg gevestigde particuliere, alternatieve investeringsgroep voor een kapitaalverplichting van US $ 50 miljoen.

Volgens de overeenkomst verbindt GEM zich ertoe Novaremed een aandeleninschrijvingsfaciliteit te bieden van maximaal US $ 50 miljoen voor een termijn van 36 maanden na de openbare notering van de aandelen van het bedrijf. Novaremed zal de timing en het maximale bedrag van de opname onder deze faciliteit controleren en heeft geen minimale opnameverplichting. Gelijktijdig met een openbare notering van Novaremed-aandelen, zal het bedrijf warrants uitgeven aan GEM om aandelen van Novaremed te kopen.

Onder voorbehoud van het beschikbaar komen van de financiering, zal de opbrengst van deze financiering worden gebruikt om de klinische ontwikkeling van Novaremed's hoofdproduct, NRD135S.E1, een experimenteel niet-opioïde kleinmoleculair medicijn voor de behandeling van pijnlijke diabetische perifere neuropathie (PDPN) te bevorderen.

