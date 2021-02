Air Liquide et Siemens Energy s’associent pour développer des électrolyseurs de grande capacité et produire de l’hydrogène de façon durable

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et Siemens Energy ont signé un protocole d’accord visant à unir leurs expertises dans la technologie de l’électrolyse à Membrane Échangeuse de Protons (PEM). Les deux entreprises ont pour objectif de collaborer sur les principaux domaines suivants : co-création de projets à grande échelle dans la filière hydrogène en collaboration avec des clients, production industrielle d’électrolyseurs en Europe, notamment en Allemagne et en France, et Recherche et Développement pour mettre au point ensemble la prochaine génération d’électrolyseurs.

L’hydrogène jouera un rôle clé pour permettre à l’Union européenne d’atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions de CO 2 et de gaz à effet de serre. Afin de répondre à une demande en croissance et de réduire les coûts, il est essentiel d’accélérer la disponibilité d’hydrogène produit de façon durable au moyen d’électrolyseurs PEM de grande capacité. Dans le cadre de leur coopération, Air Liquide et Siemens Energy présenteront ensemble des demandes de financement de grands projets relevant du Green New Deal européen et du programme IPCEI (Projet Important d’Intérêt Européen Commun) pour l’hydrogène, financés par les gouvernements français et allemand. Le financement à travers le mécanisme IPCEI est nécessaire pour permettre de démarrer rapidement ces activités et respecter les échéances ambitieuses du Green New Deal européen, ainsi que celles qu’intègrent les stratégies de l’Union Européenne, de la France et de l’Allemagne en matière d’hydrogène.

Avec cette coopération, Air Liquide et Siemens Energy vont renforcer leurs compétences clés, favorisant l’émergence d’une économie de l’hydrogène produit de façon durable en Europe et vont créer, avec d’autres partenaires, un écosystème européen pour les technologies de l’hydrogène et de l’électrolyse. Les partenaires ont déjà identifié des opportunités de coopération sur de grands projets d’hydrogène produit de façon durable en France, en Allemagne et dans d’autres pays européens. C’est notamment le cas du projet Air Liquide-H2V Normandie en France, d’une capacité de 200 MW, l’un des plus ambitieux projets européens de production d’hydrogène à base d’énergie renouvelable.

Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré : « L’hydrogène est un élément clé de la transition énergétique. Dans le contexte d’une accélération sans précédent des technologies et des marchés de l’hydrogène en Europe, le moment est venu de passer à l’échelle industrielle, notamment en France et en Allemagne. Le partenariat entre Air Liquide et Siemens Energy ouvre la voie à la création d’un écosystème européen de premier plan, capable de fournir de l’hydrogène décarboné à des prix compétitifs et favorisant l’émergence d’une société bas-carbone. Nous nous réjouissons de cette coopération franco-allemande».

Christian Bruch, Président-Directeur Général de Siemens Energy, a déclaré : « La création d’une économie durable de l’hydrogène requiert encore de transformer les conditions du marché de l’énergie. Cependant, c’est grâce à des partenariats et des collaborations que nous parviendrons à structurer ce marché. Nous sommes heureux de co-créer des solutions innovantes avec Air Liquide. Ensemble, nous relèverons les défis qui nous attendent pour industrialiser la technologie et assurer la réussite de l’hydrogène produit de façon durable ».

Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, a déclaré : « C'est maintenant que nous devons investir massivement pour développer des nouvelles chaînes de valeur et des nouvelles technologies. C'est maintenant que cela se joue. Concrètement, avec France Relance, c’est 7 milliards d’euros qui seront investis sur l’hydrogène d’ici 2030 pour rendre notre économie plus compétitive et plus décarbonée. Ce projet ambitieux d’Air Liquide et de Siemens Energy n’est que le début d’une coopération industrielle qui doit se développer au-delà du franco-allemand. La relance doit être avant tout une relance européenne. Je salue également la mobilisation d’Air Liquide dans le cadre du plan hydrogène français, notamment à travers sa participation et son engagement au sein du conseil national de l‘hydrogène ».

Peter Altmaier, Ministre fédéral allemand de l'Economie et de l'Energie, a déclaré : « L'hydrogène est un élément clé pour réussir la transition énergétique en Allemagne et c’est un élément crucial pour contribuer aux efforts européens et mondiaux dans la lutte contre le changement climatique. L'Allemagne s’est résolument engagée à soutenir le développement des technologies hydrogène et travaille activement à la création de l'IPCEI européen sur l'hydrogène. Dans ce contexte, je me réjouis que Siemens Energy et Air Liquide unissent leurs forces dans ce domaine et j’attends avec intérêt de voir se réaliser bientôt les projets franco-allemands dans le domaine de l'hydrogène ».

A propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

About Siemens Energy

Siemens Energy est l'une des principales entreprises de technologie énergétique au monde. La société travaille avec ses clients et ses partenaires sur les systèmes énergétiques de l'avenir, soutenant ainsi la transition vers un monde plus durable. Avec son portefeuille de produits, de solutions et de services, Siemens Energy couvre presque toute la chaîne de valeur de l'énergie, de la production et du transport d'électricité au stockage. Le portefeuille comprend des technologies d'énergie conventionnelle et renouvelable, telles que les turbines à gaz et à vapeur, les centrales électriques hybrides fonctionnant à l'hydrogène, ainsi que les générateurs et les transformateurs d'électricité. Plus de 50 % du portefeuille a déjà été décarbonisé. Une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) fait de Siemens Energy un leader mondial du marché des énergies renouvelables. On estime qu'un sixième de l'électricité produite dans le monde entier est basée sur des technologies de Siemens Energy. Siemens Energy emploie plus de 90 000 personnes dans plus de 90 pays et a généré un chiffre d'affaires d'environ 27,5 milliards d'euros pour l'année fiscale 2020. www.siemens-energy.com