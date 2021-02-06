珀金埃尔默的Horizon Discovery CHOSOURCE细胞系支持泰诺麦博开发世界首款进入临床试验的破伤风毒素mAb药物

马萨诸塞州沃尔瑟姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--积极开展创新以打造更健康世界的全球领导者珀金埃尔默(PerkinElmer)今天宣布，其向中国广州泰诺麦博生物技术有限公司(Trinomab Biotech. Co., Ltd., www.trinomab.com)授权的Horizon Discovery CHOSOURCE™ CHO-K1GS敲除细胞系被用于帮助生产世界首款纯天然人单克隆中和抗体(mAb)候选药物，该药将进入抗击破伤风毒素的临床试验。

在澳大利亚开展的I期临床试验已获得澳大利亚治疗产品管理局(TGA)和人类研究伦理委员会(HREC)的正式批准，预计将于2021年8月完成。泰诺麦博发挥Horizon的CHOSOURCE细胞系的优势，能够将其候选药物从DNA序列更迅速、更轻松地推向临床制造，该细胞系包括基因编辑的谷氨酰胺合成酶(“GS”)经基因敲除的中国仓鼠卵巢(CHO) K1细胞系和完善的GS表达系统。

泰诺麦博解释道：“ 自从2019年3月在我们的药物开发工作流程中部署CHOSOURCE CHO-K1基因敲除细胞系以来，我们已能开创先河，去开发这款针对不同疾病的mAb候选药物，包括在澳大利亚开展首项针对破伤风毒素的人类单抗I期试验。上述努力显示，部署Horizon细胞系并使其适应我们的流程是如此轻松和有效。我们对上述结果感到满意，会继续使用CHOSOURCE CHO-K1细胞系来构建我们的药物产品线。”

珀金埃尔默 Horizon业务部生物生产全球主管JesúsZurdo评论道：“ 我们高兴的是，CHOSOURCE细胞系已成为泰诺麦博抗击疾病的开拓性努力的组成部分，我们欣然与中国及全球其他组织合作，来促进药物科学和开发新的候选治疗药物。”

CHOSOURCE平台面向所有规模的制药、生物技术和生物类似物公司而设计，已被业界和监管部门认可为针对高产量生物生产而优化，并授权给全球80多个组织。在包括泰诺麦博产品在内的该细胞系中表达的超过9种生物治疗药物已进入在研新药(IND)报批。

欲了解有关珀金埃尔默的Horizon Discovery CHOSOURCE技术的更多信息，请访问：https://horizondiscovery.com/en/chosource。

关于珀金埃尔默

珀金埃尔默使科学家、研究人员和临床工作者能应对科学和医疗保健领域最严峻的挑战。秉承专注于创新以打造更健康世界的使命，我们交付独特的解决方案，服务于诊断试剂、生命科学、食品和应用市场。我们与客户建立战略合作伙伴关系，以深入的市场知识和技术专长为后援，提供更早先、更精准的见解。我们在全球拥有由约14,000名员工组成的敬业团队，竭诚帮助客户为建立更健康的家庭、提高生活品质、维护全球民众的福祉和长寿而工作。公司2020年营收约为38亿美元，在全球190多个国家为客户提供服务，是标准普尔500指数成分公司。更多信息，请致电1-877-PKI-NYSE或访问www.perkinelmer.com。

关于泰诺麦博

泰诺麦博是一家生物制药初创企业，专注于研发治疗感染性疾病、自身免疫性疾病和其他疾病及恶性肿瘤的新型纯天然人类抗体药物。公司核心技术是第四代抗体HitmAb®，属于专有技术平台。欲了解更多信息，请访问：www.trinomab.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。