Skyworks Aeronautics anuncia compromisso de investimento de US $100 milhões do GEM, enquanto a empresa busca abrir o capital nos próximos meses

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--A Skyworks Aeronautics Corp. anunciou hoje um compromisso de investimento de US$100 milhões do GEM Global Yield LLC SCS ("GEM"), o grupo de investimento privado alternativo baseado em Luxemburgo. De acordo com o contrato, o GEM fornecerá à Skyworks Aeronautics uma facilidade de subscrições de ações de até US$100 milhões, por um prazo de 36 meses, após a listagem pública de ações ordinárias da Skyworks Aeronautics. A Skyworks Aeronautics irá controlar o tempo e o valor máximo de retiradas desta instalação e não tem obrigação de retirada mínima. Simultaneamente com uma listagem pública de ações da Skyworks Aeronautics, a Skyworks Aeronautics irá emitir garantias para o GEM adquirir até 3% das ações ordinárias da empresa.

"A Skyworks Aeronautics espera trabalhar com o GEM ao mesmo tempo em que continuamos nosso trabalho para trazer uma aeronave de ponta ao mercado", afirmou Steve Stevanovich, diretor co-executivo da Skyworks Aeronautics. “Acreditamos que o GEM é um excelente parceiro que acredita em nossa visão e entende a promessa e o potencial da nossa tecnologia”.

A Skyworks Aeronautics irá utilizar os fundos para avançar com a comercialização de suas aeronaves giroplano de ponta, incluindo o eGyro™, um táxi aéreo elétrico voltado para mobilidade urbana aérea e a aeronave VertiJet™ VTOL de 400 mph que concorre diretamente com helicópteros, mas com uma velocidade muito mais alta, maior alcance e menor custo operacional.

O general brigadeiro (aposentado) John Michel, diretor co-executivo da Skyworks Aeronautics acrescentou: “Com nossa liderança e equipe técnica altamente experiente e um sólido portfólio intelectual, este comprometimento pelo GEM posiciona a Skyworks Aeronautics como a primeira empresa no mundo a comercializar giroscópios em escala. Seja permitindo alternativas acessíveis de elevação vertical para países em desenvolvimento, capacidades progressivas de aeronaves elétricas para empresas aéreas, ou revolucionárias plataformas para decolagem e pouso verticais, a Skyworks Aeronautics está agora posicionada para ser uma força transformadora na indústria de mobilidade aérea em rápida evolução.”

Este acordo chega logo após o recente anúncio da Skyworks Aeronautics sobre a sua colaboração de aeronave elétrica com a Mobius.energy para produzir o giroplano elétrico de ponta, o eGyro™. O eGyro™ da Skyworks Aeronautics foi projetado para alavancar as vantagens de segurança fundamentais e o desempenho excepcional de um giroplano para criar um sistema eVTOL que ofereça uma abordagem única, prática, acessível e escalável para o transporte aéreo de passageiros e cargas intra e intermunicipais. Com uma design de rotor principal de auto-rotação, entregando um excepcional desempenho e segurança sem precedentes, o eGyro™ supera uma importante limitação de muitos dos conceitos de eVTOL existentes hoje. A Mobius.energy desenvolveu uma avançada arquitetura otimizada de módulo de bateria para aeronaves elétricas.

Entre outros membros seniores e técnicos, a Skyworks Aeronautics também acrescentou recentemente o Sr. Barry Jones como seu diretor de operações de aviação e piloto chefe. O Sr. Jones, um capitão aposentado da Força Aérea do Exército Britânico, é um aviador altamente condecorado e instrutor de inúmeras aeronaves. Ele também atuou como presidente da British Rotorcraft Association (a organização que governa a aviação de giroscópio no Reino Unido), trabalhou com sucesso com reguladores da aviação em toda a Europa em questões de certificação, e passou a última década trabalhando na área de pesquisa e desenvolvimento de Gyro, desenvolvendo e lançando com sucesso vários conceitos significativos de giroplanos. Ele está liderando os esforços de certificação da Skyworks Aeronautics. Toda a equipe senior de liderança pode ser visualizada no seguinte link: https://www.skyworks-aero.com/#section-teamone

Sobre a Skyworks Aeronautics

A Skyworks Aeronautics é a líder mundial em gironáutica, o estudo e projeto de voo autorotativo sustentável representado pela tecnologia de giroplanos da empresa. A Skyworks Aeronautics possui mais de 40 patentes, com muitas outras em andamento, todas obtidas em um esforço para mudar radicalmente não apenas a maneira como os giroplanos são vistos, mas também o modo como são utilizados. Desde transporte em massa de pessoal, agricultura, defesa e proteção de fronteiras a literalmente mudar as economias de países em desenvolvimento, o objetivo da Skyworks Aeronautics é mudar a natureza do voo vertical. Para mais informações sobre a Skyworks Aeronautics, seus produtos e associados, visite www.Skyworks-Aero.com

Sobre o GEM

O Global Emerging Markets (“GEM”) é um grupo de investimentos alternativos de US$3,4 bilhões, com escritórios em Paris, Nova York e Los Angeles. O GEM gerencia um conjunto diversificado de veículos de investimento focados em mercados emergentes e realizou mais de 400 transações em 70 países. Cada veículo de investimento tem um grau diferente de controle operacional, retorno ajustado ao risco e perfil de liquidez. A família de fundos e veículos de investimento possibilitam ao GEM e seus parceiros exposição a: Aquisições de gerenciamento de pequenas e médias capitalizações, investimentos privados em ações públicas e investimentos de risco selecionados. Para mais informações, acesse http://www.gemny.com

