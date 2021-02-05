永洋科技攜手思寬通訊為美國CBRS網路提供兩款新型遠距學習連接設備

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--寬頻、關鍵性和大規模物聯網(IoT)晶片與模組的領導廠商思寬通訊(Sequans Communications S.A., NYSE: SQNS)與全球無線M2M和物聯網解決方案製造商永洋科技(AMIT Wireless)合作開發了兩款用於遠距學習的新型連接設備。兩款設備均採用思寬 Cassiopeia CB610L模組並針對美國CBRS OnGo網路進行了最佳化。其中一款是可將筆記型電腦或其他USB設備連接到CBRS OnGo網路的USB Dongle (IDG120-C6U01)；另一款是可將現有乙太網路設備連接到CBRS OnGo網路的WAN（廣域網路）行動通訊擴展器(IDG500-C6012)。

思寬副總裁兼寬頻物聯網業務部負責人Bertrand Debray表示：「全球新冠疫情為使用CBRS私人網路和解決方案的遠距教育創造了高需求。永洋科技在網路和產品設計方面擁有精深的專長，並打造了兩套強大的連接解決方案，這兩套方案具有促進高速遠距學習所需的所有必要功能和強大的資料輸送量。我們很高興能與永洋科技合作，在這一時期提供這些重要的解決方案。」

永洋科技銷售和業務開發副總經理Dennis Wu表示：「我們之所以選擇思寬的Cassiopeia CB610L模組為我們的USB Dongle和廣域網路擴展器提供連接，是因為思寬是3.5 GHz連接領域的專家，我們相信該模組是目前最強大、功能最豐富的CBRS連接解決方案。透過與思寬合作，我們能夠提供尖端的遠距教育解決方案，以高速、強大和可靠的連接能力實現CBRS網路暫態連接。」

永洋科技產品說明

4G-CBRS USB Dongle

IDG120-C6U01是一款小巧的LTE 第6類(Category 6) USB Dongle，可為筆記型電腦或其他USB設備提供LTE CBRS OnGo網路連接功能。它採用思寬 Cassiopeia CB610L模組驅動的高速Cat 6 LTE-TDD數據機，支援載波聚合功能，可提供更好的使用者體驗。

4G-CBRS WAN 擴展器

IDG500-C6012是一種雙SIM卡的第6類WAN擴展器，可為乙太網路設備提供CBRS OnGo網路連接。它是一種精簡型解決方案，由思寬Cassiopeia CB610L模組提供高速LTE Cat 6連接。它支援多種VPN技術，可實現VPN隧道和遠端網站的安全連接佈建。另外它還支援Wi-Fi 802.11n。

思寬的Cassiopeia CB610L模組是一種可提供LTE Cat 6輸送量的獨立式一體化模組解決方案。Cassiopeia CB610L支援美國LTE 48頻段的CBRS網路和全球LTE 42/43頻段的MNO網路。CB610L採用獨特的LCC（無引線晶片載體）封裝，體積小巧。

永洋科技和思寬都是CBRS/OnGo聯盟的成員，該聯盟是一個產業組織，致力於為美國3.5 GHz公民寬頻無線電服務的LTE解決方案的開發、商品化和使用普及提供支援。

關於永洋科技

永洋科技股份有限公司 (AMIT Wireless Inc.)專為M2M和物聯網應用建構無線連接。主要產品組合包括4G/5G連接、工業物聯網和車載通訊技術(Vehicle Telematics)。AMIT已經成功打造出一流的工業M2M/IoT閘道產品，整合了3G/4G、CBRS LTE、5G、NB-IoT/Cat-M1、WiFi、藍牙和LoRa。敬請造訪永洋科技網站：www.amitwireless.com。

關於思寬

思寬通訊(Sequans Communications S.A., NYSE: SQNS) 是一家產業領先的5G和4G晶片與模組開發商和供應商，其產品用於大規模、寬頻和關鍵性物聯網。對於為數眾多的5G/4G物聯網應用，思寬通訊根據旗艦產品Monarch LTE-M/NB-IoT和Calliope Cat 1晶片平臺提供全面的產品組合，具備業界領先的低功耗、大量整合功能和全球部署能力。對於5G/4G寬頻和關鍵性物聯網應用，思寬通訊提供採用Cassiopeia Cat 4/Cat 6 4G和高階Taurus 5G晶片平臺的產品組合，並針對低成本住宅、企業和工業應用進行了最佳化。思寬成立於2003年，總部設在法國巴黎，在美國、英國、以色列、香港、新加坡、芬蘭、臺灣、韓國和中國大陸設有分支機構。敬請造訪思寬通訊網站：www.sequans.com。

前瞻性陳述

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