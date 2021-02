CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Skyworks Aeronautics Corp. kondigde vandaag een investeringsverplichting van $ 100 miljoen aan van GEM Global Yield LLC SCS (“GEM”), de in Luxemburg gevestigde particuliere alternatieve investeringsgroep. Volgens de overeenkomst zal GEM Skyworks Aeronautics voorzien van een aandeleninschrijvingsfaciliteit van maximaal $ 100 miljoen voor een termijn van 36 maanden na een openbare notering van de gewone aandelen Skyworks Aeronautics. Skyworks Aeronautics zal de timing en het maximale aantal opnames onder deze faciliteit controleren en heeft geen minimale opnameverplichting. Gelijktijdig met een openbare notering van Skyworks Aeronautics-aandelen, zal Skyworks Aeronautics warrants uitgeven aan GEM om tot 3% van de gewone aandelen van het bedrijf te kopen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.