廣和通提供一流的可商用nuSIM物聯網模組

廣和通與德國電信和紅茶移動合作，提供一流的可商用nuSIM物聯網模組——廣和通MA510模組。（圖片：廣和通）

廣和通與德國電信和紅茶移動合作，提供一流的可商用nuSIM物聯網模組——廣和通MA510模組。（圖片：廣和通）

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--全球領先的物聯網(IoT)無線解決方案和無線通訊模組供應商廣和通(Fibocom)（股票代碼：300638）宣布，該公司將與全球領先的綜合電信公司德國電信(Deutsche Telekom)和富有開創精神的連接方案服務提供者紅茶移動(Redtea Mobile)合作，提供一流的可商用nuSIM模組。廣和通MA510-GL是一款全球低功耗廣域網路(LPWA)多無線接取技術(multi-RAT)模組(GPRS/NB/LTE-M)，廣泛應用於智慧電表、智慧停車場、穿戴式裝置、資產追蹤和智慧城市應用。

nuSIM是一款專門針對物聯網市場的整合式SIM解決方案，讓物聯網應用無需再使用實體SIM卡。nuSIM功能完全整合在模組晶片中。這使得該模組具有明顯的設計優勢，可將硬體和軟體足跡降至最低，並大幅節省PCB空間。這些優勢最終將呈現在更小的設備尺寸、降低的設備成本和更低的功耗上。透過最佳化SIM功能和設定檔載入介面，並消除對簡訊和複雜eSIM協定的依賴，nuSIM模組的功耗比傳統SIM解決方案降低多達90%，使其成為要求更長電池壽命的行動物聯網設備的理想選擇。nuSIM解決方案無需實體SIM卡插槽，還具有提高資料安全性的優勢，具有更好的防塵、防潮、防震及溫度保護效果。

廣和通歐洲、中東和非洲區董事總經理Lars Thyroff表示：「廣和通很高興成為nuSIM模組商用化推出的先行者。nuSIM技術將成為行動物聯網設備大規模推廣的理想解決方案。憑藉MA510 nuSIM模組極大的簡易性、出色的性價比和超低的功耗，廣和通能夠為不同垂直產業的客戶提供競爭優勢，讓他們以最低的資金和時間投入在市場上推出物聯網解決方案。」

德國電信UICC開發負責人Stefan Kaliner補充道：「我很自豪地看到我們的nuSIM計畫與廣和通的物聯網模組一起成長。我們定義了一個直接又安全的整合式SIM來滿足明顯的市場需求。隨著廣和通的加入，我們能夠覆蓋物聯網市場的又一個重大領域，將簡易性帶到能夠發揮重要作用的地方。」

紅茶移動策略合作與專案副總裁郭曉東表示：「我們很榮幸能與包括德國電信和廣和通在內的產業先鋒合作，共同為SIM創新提供商用解決方案，在全球簡化行動通訊連接的部署和最佳化其在物聯網領域的應用，從而展示我們在共享生態系統中的價值。新的nuSIM模組將是一款超低功耗產品，可以為我們的客戶帶來明顯的優勢，包括降低成本、提高SIM調度效率、簡化SIM生命週期管理以及提升整體設計簡易性。」

關於廣和通

廣和通(Fibocom)成立於1999年，是物聯網(IoT)無線解決方案和無線通訊模組的全球領導廠商。公司致力於為所有物聯網應用場景提供可靠、可存取、安全和智慧的無線解決方案，以適應日益成長的數位化產業和整個社會豐富的智慧生活。2017年，廣和通成為中國第一家上市（股票代碼：300638）的無線模組供應商。

公司提供技術先進的高性能5G、4G、NB-IoT/eMTC、3G和2G的智慧化、車規級、GNSS、Wi-Fi/BT無線模組。公司在技術上將廣和通的無線解決方案嵌入到物聯網設備中，讓這些設備將變得智慧化並可以透過設備與營運中心之間的穩定資料傳輸進行遠端系統管理，從而為所有行業的智慧未來提供支援。這些行業主要包括智慧零售、ACPC（時常連網電腦）、工業4.0、智慧電網、智慧家庭、智慧農業、智慧城市、遠距醫療、計量、智慧安全監控和智慧互聯汽車等。公司擁有許多長期行業客戶，包括《財星》全球500大企業，這是公司快速發展的重要推動力。

廣和通總部位於中國深圳，在深圳和西安均設有研發中心。公司在全球設有30多家子公司和地區營運中心，分別位於中國、美洲、歐洲/中東/非洲和亞太地區。目前公司在全球擁有1,000多名員工，在100多個國家和地區提供產品和服務。

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