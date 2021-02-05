广和通提供一流的可商用nuSIM物联网模块

广和通与德国电信和红茶移动合作，提供一流的可商用nuSIM物联网模块——广和通MA510模块。（图示：广和通）

广和通与德国电信和红茶移动合作，提供一流的可商用nuSIM物联网模块——广和通MA510模块。（图示：广和通）

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--全球领先的物联网(IoT)无线解决方案和无线通信模块提供商广和通(Fibocom)（股票代码：300638）宣布，该公司将与全球领先的综合电信公司德国电信(Deutsche Telekom)和富有开创精神的连接方案服务提供商红茶移动(Redtea Mobile)合作，提供一流的可商用nuSIM模块。广和通MA510-GL是一款全球低功耗广域网(LPWA)多无线接入技术(multi-RAT)模块(GPRS/NB/LTE-M)，广泛应用于智能仪表、智能停车场、可穿戴设备、资产追踪和智慧城市应用。

nuSIM是一款专门针对物联网市场的集成SIM解决方案，让物联网应用无需再使用实体SIM卡。nuSIM功能完全集成在模块芯片中。这使得该模块具有明显的设计优势，可将硬件和软件足迹降至最低，并大大节省PCB空间。这些优势最终将体现在更小的设备尺寸、降低的设备成本和更低的功耗上。通过优化SIM功能和配置文件加载接口，并消除对短信和复杂eSIM协议的依赖，nuSIM模块的功耗比传统SIM解决方案降低多达90%，使其成为要求更长电池寿命的移动物联网设备的理想选择。nuSIM解决方案无需实体SIM卡插槽，还具有提高数据安全性的优势，具有更好的防尘、防潮、防震及温度保护效果。

广和通欧洲、中东和非洲区董事总经理Lars Thyroff表示：“广和通很高兴成为nuSIM模块商业化推出的先行者。nuSIM技术将成为移动物联网设备大规模推广的理想解决方案。凭借MA510 nuSIM模块极大的简易性、出色的性价比和超低的功耗，广和通能够为不同垂直行业的客户提供竞争优势，让他们以最低的资金和时间投入将物联网解决方案推向市场。”

德国电信UICC开发负责人Stefan Kaliner补充道：“我很自豪地看到我们的nuSIM计划与广和通的物联网模块一起成长。我们定义了一个直接又安全的集成SIM来满足明显的市场需求。随着广和通的加入，我们能够覆盖物联网市场的又一个重大领域，将简易性带到能够发挥重要作用的地方。”

红茶移动战略合作与项目副总裁郭晓东表示：“我们很荣幸能与包括德国电信和广和通在内的行业先锋合作，共同为SIM创新提供商用解决方案，在全球简化蜂窝连接的部署和优化其在物联网领域的应用，从而展示我们在共享生态系统中的价值。新的nuSIM模块将是一款超低功耗产品，可以为我们的客户带来明显的优势，包括降低成本、提高SIM调度效率、简化SIM生命周期管理以及提升整体设计简易性。”

关于广和通

广和通(Fibocom)成立于1999年，是物联网(IoT)无线解决方案和无线通信模块的全球领先供应商。公司致力于为所有物联网应用场景提供可靠、可访问、安全和智能的无线解决方案，以适应日益增长的数字化产业和整个社会丰富的智能生活。2017年，广和通成为中国第一家上市（股票代码：300638）的无线模块提供商。

公司提供技术先进的高性能5G、4G、NB-IoT/eMTC、3G和2G的智能化、车规级、GNSS、Wi-Fi/BT无线模块。公司在技术上将广和通的无线解决方案嵌入到物联网设备中，让这些设备将变得智能化并可以通过设备与运营中心之间的稳定数据传输进行远程管理，从而为所有行业的智能未来提供支持。这些行业主要包括智能零售、ACPC（始终连接的PC）、工业4.0、智能电网、智能家居、智能农业、智能城市、远程医疗、计量、智能安全监控和智能互联汽车等。公司拥有许多长期行业客户，包括《财富》全球500强企业，这是公司快速发展的重要推动力。

广和通总部位于中国深圳，在深圳和西安均设有研发中心。公司在全球设有30多家子公司和地区运营中心，分别位于中国、美洲、欧洲/中东/非洲和亚太地区。目前公司在全球拥有1,000多名员工，在100多个国家和地区提供产品和服务。

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