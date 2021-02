WSB Titan annonce l’acquisition de D.L. Building Materials

VAUGHAN, Ontario--(BUSINESS WIRE)--WSB Titan (« Titan »), une filiale de GMS Inc. (NYSE : GMS), chef de file nord-américain de la distribution de produits de construction intérieure, a annoncé aujourd’hui que son acquisition de D.L. Building Materials Inc. (« DL ») est complète.

Fondée en 1988, DL est un important fournisseur de panneaux de revêtement, de plafonds acoustiques, de charpente en acier et d’autres produits de construction. Elle dessert l’est de l’Ontario et l’ouest du Québec grâce à ses sites de Gatineau au Québec et de Kingston en Ontario. Avec l’acquisition de DL, GMS étend sa présence au Canada afin de servir la grande région d’Ottawa-Gatineau, l’une des six plus grandes régions métropolitaines du Canada et la capitale nationale. Cette acquisition marque également le premier site de GMS au sein du marché québécois, dans la poursuite de ses objectifs de croissance stratégique au Canada.

Richard Davis, le fondateur de l’entreprise, la directrice générale Shana Davis et toute leur équipe continueront à diriger l’entreprise. Les sites DL opèreront toujours sous le nom de marque D.L. Building Materials et en lien avec les sept sites existants de Titan dans le sud de l’Ontario en tant que Watson Building Supplies, pour servir les clients dans toute la région.

« Depuis plus de 30 ans, nous avons toujours été fiers de la qualité de nos services, de nos opérations de pointe et de notre culture d’entreprise », a fait remarquer M. Davis. Il ajoute : « Je suis heureux pour nos employés, nos clients et nos fournisseurs, j’ai hâte qu’ils profitent du partenariat avec la famille Titan-GMS et de l’avenir très prometteur de notre entreprise. »

Travis Hendren, président de WSB Titan, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir officiellement Richard, Shana et toute la famille DL. Notre relation avec DL est longue : nous avons collaboré pendant dix ans, et nous les accueillons aujourd’hui au sein de GMS. Cet événement est important pour notre entreprise, nous nous positionnons sur le marché d’Ottawa tout en poursuivant la construction de la plateforme nationale la plus complète du secteur. »

À propos de WSB Titan :

Basée à Vaughan en Ontario et fondée en 2009, WSB Titan est le plus grand distributeur de panneaux de revêtement du Canada. L’entreprise détient un réseau de plus de 30 sites de distribution dans 6 provinces canadiennes, s’étendant de l’île de Vancouver jusqu’au Québec.

Pour plus d’informations sur WSB Titan, veuillez consulter www.wsbtitan.com.

À propos de GMS :

GMS célèbre cette année les 50 ans de sa fondation, en 1971. Elle opère un réseau de plus de 260 centres de distribution aux États-Unis et au Canada. La vaste gamme de produits offerts par GMS, incluant des panneaux de revêtement, des systèmes de plafonds suspendus et des plafonds et produits de construction complémentaires, est conçue pour offrir un guichet unique répondant à tous les besoins de nos clients principaux, les entrepreneurs spécialisés en travaux d’intérieur, qui installent ces produits dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Pour plus d’informations sur GMS, veuillez consulter www.gms.com.