Bidgely lancia Smart Alerts basati sull’IA per accelerare le iniziative di efficienza energetica, elettrificazione e decarbonizzazione per i rivenditori di servizi pubblici e di energia globali

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Bidgely ha presentato oggi i nuovi Smart Alerts basati su intelligenza artificiale (IA) per i rivenditori di servizi pubblici e di energia globali al fine di garantire esperienze energetiche personalizzate su web e mobile di nuova generazione attraverso l’intero percorso del cliente. Gli Smart Alerts abilitano una serie di messaggi di posta elettronica, SMS e app mobili con il marchio dell’azienda, personalizzati in base agli approfondimenti e alle raccomandazioni del modello di consumo energetico, ai tipi di avvisi e alla frequenza e ai tempi di consegna. Sfruttando le tecniche brevettate di IA per individuare l’utilizzo di energia degli elettrodomestici all’interno dell’abitazione, gli Smart Alerts sono parte integrante delle soluzioni della Piattaforma UtilityAI, che sostengono gli obiettivi dei fornitori di energia in materia di efficienza energetica, elettrificazione, decarbonizzazione e altro.

“Come ho segnalato nel mio recente articolo su Forbes, la nuova amministrazione degli Stati Uniti sta investendo molto nell’energia pulita, e sarà essenziale ottenere il sostegno dei consumatori per una serie di iniziative nuove ed esistenti di pubblica utilità al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali di zero emissioni nette entro il 2050”, ha dichiarato Gautam Aggarwal, direttore commerciale di Bidgely. “L’invio di comunicazioni personalizzate e altamente rilevanti attraverso una varietà di canali digitali aiuta a garantire che nessun cliente sia lasciato da parte, in un modo scalabile e conveniente per i fornitori di energia. Gli Smart Alerts non solo coinvolgono a fondo i consumatori, ma possono motivarli a intraprendere un’azione significativa”.

Il Sondaggio sui consumatori e i servizi 2020 (Utility Consumer Survey) di IDC ha confermato l’aumento delle aspettative dei clienti per le comunicazioni dei fornitori di energia, rivelando un maggiore interesse per contenuti più personalizzati e offerte aggiuntive di canali digitali. Quasi il 50% degli intervistati ha indicato di non ricevere informazioni rilevanti al momento giusto, e il 47% ha dichiarato l’inadeguatezza degli attuali canali digitali dei servizi, in particolare la fascia demografica 18-24 anni. Gli Smart Alerts di Bidgely non solo si occupano di queste aree chiave di personalizzazione e digitalizzazione, ma forniscono ai consumatori le informazioni più rilevanti e tempestive. Queste includono avvisi programmati sui cicli di fatturazione o avvisi che possono essere attivati dinamicamente secondo le necessità, come cambiamenti insoliti d’utilizzo, pianificazione stagionale e nuove offerte tariffarie.

Il sofisticato percorso end-to-end del cliente con gli Smart Alerts permette risparmio energetico e dei costi, cambiamenti comportamentali, aggiornamenti, retrofit e altro ancora attraverso tre fasi chiave:

Reclutamento : una serie di avvisi per motivare il maggior numero possibile di clienti a iscriversi ai programmi e al consenso dei dati.

: una serie di avvisi per motivare il maggior numero possibile di clienti a iscriversi ai programmi e al consenso dei dati. Acquisizione di nuovi clienti : avvisi tra cui e-mail di benvenuto, sondaggi e messaggi sulle preferenze degli utenti.

: avvisi tra cui e-mail di benvenuto, sondaggi e messaggi sulle preferenze degli utenti. Coinvolgimento: comprende avvisi stagionali, consigli personalizzati sulle tariffe migliori, avvisi di riepilogo della bolletta/previsione della bolletta/avvisi di bolletta elevata, avvisi in risposta alla domanda o sugli utilizzi nelle ore di punta, punti salienti settimanali e altro ancora.

Per maggiori informazioni sugli Smart Alerts basati su IA di Bidgely, è possibile iscriversi al webinar Creating Hyper-Personalized Customer Journeys (Creare percorsi cliente iper personalizzati) l’11 febbraio 2021 alle 11:00 (ora del Pacifico) e assistere alla panoramica del prodotto di 30 minuti di Bidgely.

