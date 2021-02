Tilray® exporta su primera partida de cannabis medicinal a España

NANAIMO, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Tilray, Inc. (NASDAQ: TLRY), pionera mundial en la investigación, cultivo, producción y distribución de cannabis, ha anunciado un acuerdo con Worldpharma Biotech («Worldpharma»), a través de su filial de propiedad absoluta Tilray Portugal Unipessoal Lda. («Tilray Portugal»), para exportar cannabis medicinal con certificación de buenas prácticas de fabricación (GMP en sus siglas en inglés) desde Portugal a España. Este envío de cannabis medicinal es el primero que Worldpharma importa a España, que se convierte en el 17º país del mundo en recibir cannabis medicinal de Tilray.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado a Worldpharma a importar, desde sus instalaciones en Portugal a España, el cannabis medicinal con certificación GMP de Tilray. Con el cannabis de calidad farmacéutica de Tilray, Worldpharma desarrollará productos con cannabis medicinal destinados a ensayos clínicos en hospitales españoles sobre enfermedades tales como Alzheimer, Parkinson e inflamaciones cutáneas.

Brendan Kennedy, CEO de Tilray, indicó: «Para nosotros es un gran honor ser la primera empresa de cannabis autorizada a enviar cannabis medicinal a España. Mientras seguimos trabajando con reguladores de todo el mundo, agradecemos la oportunidad de colaborar con la AEMPS y con líderes del sector farmacéutico consolidados, como Worldpharma Biotech, para la distribución del cannabis medicinal de Tilray».

Juan José García Miquel, fundador de World Pharma Biotech, afirmó: «Estamos muy contentos de llegar a un acuerdo de suministro de biomasa de cannabis con el que proveer a nuestro laboratorio de extracción y purificación de productos con certificación GMP que cumplen los más altos estándares farmacológicos de la Unión Europea y España. Nuestro objetivo es trabajar bajo los más altos estándares farmacológicos a fin de ofrecer la más absoluta confianza a médicos y pacientes. Ha sido imposible alcanzar este mismo nivel de calidad con otras empresas de cannabis autorizadas de España».

Sascha Mielcarek, director general de Tilray para Europa, comentó: «Estamos encantados de colaborar con Worldpharma. Una vez más, Tilray se posiciona como actor clave con una sólida experiencia al servicio del bienestar del paciente. Tilray aplica en toda su cadena de suministro los estándares médicos más elevados para que los pacientes que lo necesiten puedan acceder de forma sostenible y segura a cannabis medicinal de calidad farmacéutica, allanando así el camino para futuros estándares de cuidado con cannabis medicinal».

Tilray cuenta con una trayectoria pionera como empresa comprometida a facilitar, a pacientes de cualquier parte del mundo que lo necesiten, productos con cannabis medicinal de calidad farmacéutica con certificación GMP. También fue la primera en exportar con éxito cannabis medicinal desde Norteamérica e importar productos con cannabis medicinal a la Unión Europea en 2016.

El campus europeo de Tilray en Portugal es una planta de producción multifacética que cuenta con laboratorios de investigación y control de calidad, embalaje y puntos de distribución de cannabis medicinal. También actúa como centro de apoyo a los esfuerzos de investigación clínica y desarrollo de producto en toda Europa. Tilray ha establecido acuerdos de ventas y distribución para suministrar cannabis medicinal a través de importantes canales de distribución farmacéutica en toda Alemania y la Unión Europea que permitirán a los pacientes acceder a productos finales con cannabis medicinal con certificación GMP de Tilray.

Acerca de Tilray®

Tilray es una empresa pionera mundial en investigación, cultivo, producción y distribución de cannabis y cannabinoides medicinales que, en la actualidad, atiende a decenas de miles de pacientes y consumidores en 17 países de cinco continentes.

Acerca de WorldPharma Biotech

World Pharma Biotech, fundada en Valencia (España) en 2014, se especializa en ingredientes vegetales para el sector nutracéutico, cosmético y farmacéutico. La compañía está situada en el parque científico de la Universidad de Valencia, un centro de empresas noveles y derivadas de la Universidad de Valencia. El objetivo principal del laboratorio de extracción y purificación es la fabricación de sustancias farmacéuticas activas a partir del cannabis destinadas a la industria farmacéutica y dermocosmética europea.

Declaraciones a futuro

