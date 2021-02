Andersen Global går ind i Yemen sammen med det førende advokatfirma Alaghbari & Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Mellemøsten gennem en samarbejdsaftale med Yemens førende advokatfirma Alaghbari & Partners, der hører hjemme i Sana’a.

Alaghbari & Partners ledes af Managing Partner Dr. Ghazi Alaghbari og har omfattende erfaring inden for ret og jura siden 1994. Firmaet er rangeret som Band 1 af Chambers and Partners. Firmaet yder en række juridiske tjenester på tværs af handels-, civil- og administrativ praksis med fokus på virksomhedslovgivning, skattelovgivning og kontraktarbejde. Firmaets indenlandske og internationale klienter svinger fra enkeltpersoner til små og mellemstore virksomheder, multinationale selskaber og offentlige institutioner.

"Som et af de mest velrenommerede advokatfirmaer i Yemen lægger vi mest mulig vægt på forvaltning og gennemsigtighed, samtidig med at vi leverer den højeste standard af service," siger Dr. Ghazi. "Vores fremragende forståelse af forskellige kulturer og retslige systemer gør det muligt at give klienter de bedst mulige løsninger på lokalt og internationalt niveau. Vores samarbejde med Andersen Global udvider vores muligheder og gør det muligt for os at bringe ressourcerne fra et globalt firma til vores lokale marked."

"Alaghbari & Partners er endnu en vigtig brik i vores Mellemøsten-ekspansion, eftersom mulighederne i regionen fortsætte med at vise sig," siger bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. "De har omfattende erfaring og viden om Yemens retslige jurisdiktion, og deres omhu mht. klienters behov er endnu et stærkt fundament for at positionere os for yderligere ekspansion i regionen. Dette samarbejde befæster vores vision om at give kunder både uafhængige og integrerede løsninger globalt og så gnidningsløst som muligt."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 244 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.