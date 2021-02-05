Andersen Global與一流法律事務所Alaghbari & Partners合作，進軍葉門市場

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與總部位於沙那的葉門一流法律事務所Alaghbari & Partners簽署合作協定，從而擴張其中東平臺。

自1994年成立以來，Alaghbari & Partners在司法和法律領域累積了豐富的專業經驗。該事務所由執行合夥人Ghazi Alaghbari博士領導，並被《錢伯斯與合夥人》(Chambers and Partners)評為第一級(Band 1)法律事務所。該事務所提供的法律服務涵蓋商業、民事和行政事務等領域，並著重於商法、稅法和承包工程相關業務。該事務所擁有遍及國內外的各行各業客戶，包括個人、中小型企業、跨國公司、政府機構等。

Ghazi博士表示：「作為葉門本土最具聲望的法律事務所之一，我們致力於提升內部管理和透明度，並為客戶提供最高標準的服務。我們對各種文化和法律制度的深刻理解，使我們能夠在本地和國際層面為客戶提供一流的解決方案。與Andersen Global的合作可擴大我們的能力，讓我們可以將全球性事務所的資源引進葉門本地市場。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「隨著中東地區的新商機不斷湧現，與Alaghbari & Partners的合作將為我們帶來另一個重要的解決方案，有助於我們在該地區擴張版圖。Alaghbari & Partners擁有關於葉門司法管轄區的豐富知識和經驗，他們對客戶需求的奉獻精神則提供了另一強大基石，有助於我們在該地區的進一步擴張。此項合作進一步強化了我們的願景，即在全球以順暢無縫的方式為客戶提供獨立和整合式解決方案。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，均由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾244個地點發展業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。