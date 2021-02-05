Andersen Global与领先律师事务所Alaghbari & Partners合作，进军也门市场

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与总部位于萨那的也门领先律师事务所Alaghbari & Partners签署合作协议，从而扩张了其中东平台。

自1994年成立以来，Alaghbari & Partners在司法和法律领域积累了丰富的专业经验。该事务所由其执行合伙人Ghazi Alaghbari博士领导，并被《钱伯斯与合伙人》(Chambers and Partners)评为第一级别(Band 1)律所。该律所提供的法律服务涵盖商业、民事和行政事务等领域，并侧重于商法、税法和承包工程相关业务。该事务所拥有遍及国内外的多样化客户，包括个人、中小型企业、跨国公司、政府机构等。

Ghazi博士表示：“作为也门本土最具声望的律师事务所之一，我们致力于提升内部管理和透明度，并为客户提供最高标准的服务。我们对各种文化和法律制度具有深刻理解，并借此在本地和国际层面为客户提供一流的解决方案。与Andersen Global的合作拓展了我们的能力，让我们可以将全球领先事务所的优势资源引入也门本地市场。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“随着中东地区的新机遇不断涌现，与Alaghbari & Partners的合作将为我们带来另一个重要的解决方案，有助于我们在该地区的版图扩张。Alaghbari & Partners在也门司法管辖地区拥有丰富的知识和经验，他们对客户需求的奉献精神则为我们提供了另一块强大基石，必将推动我们在该地区的进一步发展。此项合作进一步增强了我们的愿景，即在全球范围内为客户无缝提供独立和整合式解决方案。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾244个地点开展业务。

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