歡度「港式」新春佳節

傳統涼果店么鳳攜手創意印刷公司Papery，推出創意精美的新年年桔全盒來裝盛么鳳最受歡迎的經典涼果（照片：美國商業資訊）

由逾73年歷史的「公利真料竹蔗水」與時髦手作糖果品牌( Papabubble)合作的新春特別呈獻的手工涼茶糖，不容錯過（照片：美國商業資訊）

香港將透過融合傳統元素與創新概念，以其獨有的方式來歡度春節，為您奉上幸福、、難忘的牛年。

香港將透過融合傳統元素與創新概念，以其獨有的方式來歡度春節，為您奉上幸福、、難忘的牛年。

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--即便今年的農曆新年可能會略有不同，但香港將透過融合傳統元素與創新概念，以其獨有的方式來歡度春節，為您奉上幸福難忘的牛年。

逛花市是香港傳統的春節體驗，不妨到位於九龍太子的花墟，跟著當地人挑選寓意不同願望的季節性花卉和植物，為新一年帶來滿滿的祝福。

參拜祈福也是香港的傳統新年習俗。在春節期間，數以萬計的民眾會到訪多座寺廟，例如車公廟、黃大仙廟和文武廟，祈求來年的安康興旺。極具建築美感的廟宇，加上金碧輝煌的殿堂，這趟祈福之旅實在是迎接新春佳節的最佳方式。

「揮春」是中國傳統的賀年掛飾，既是打造春節喜慶氛圍的必備裝飾，也能帶來祝福。

鑒於受新冠肺炎疫情影響，春節期間不會舉行實體活動，但香港旅遊發展局(HKTB)將新春慶祝活動推往另一個境界更高檔次，在民眾珍視的傳統中注入線上及創新元素，以全新的方式為市民送上新穎的新春祝福。為期三週的 「迎春接福•就在香港」(Fortunes in Hong Kong) 推廣將於2月8-26日在https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/chinese-new-year.html以「線上+線下」的形式舉辦，推出充滿創意的網上市集，以及餐飲和零售業界的新春美食和優惠，更有一系列新春節慶活動，包括網上小遊戲、幸運風水小貼士及吉祥電子賀年卡等，讓市民感受不一樣的春節喜慶氛圍。

在創意滿滿的「線上」新春市集，搜羅了一系列潮流品牌與本地老字號的聯名聯乘產品，由本地原創年輕品牌與老字號聯手，設計全新賀年精品，為傳統的春節帶來一點時尚風。由逾73年歷史的「公利真料竹蔗水」與時髦手作糖果品牌( Papabubble)合作的新春特別呈獻的手工涼茶糖更是不容錯過，以多種草本茶口味製作的手工糖果，為古早飲品的刻板印象加上新註解。此外，傳統涼果店么鳳攜手創意印刷公司Papery，推出創意精美的新年年桔全盒來裝盛么鳳最受歡迎的經典涼果。全盒可拉開成立體年桔，寓意大吉大利，可謂其中一個得意之作。

香港已經準備了多種春節慶祝活動，為迎接充滿喜悅和祝福的牛年。一位市民說：「在遇到困難時，我們會盡力克服。我希望新的一年能夠事事如意。」

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