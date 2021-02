Reply en Deutsche Telekom brengen cloud-native netwerken tot leven

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Met de lancering van het Access 4.0 (A4)-platform, ontwikkeld in samenwerking met Reply, betreedt Deutsche Telekom nieuwe wegen in de aanleg en levering van netwerken. Het doel van het gezamenlijke project is om conventionele harddraadsystemen te vervangen door sterk geautomatiseerde en op microservices gebaseerde technologieën.

Terwijl traditionele netwerktechnologie maanden vereist om te worden geïmplementeerd, zijn software en IT sneller en kunnen ze vrijwel onmiddellijk en wereldwijd worden uitgerold. Met de opsplitsing en virtualisatie van toegangsnetwerken op basis van cloud-native architecturen en open source-code, introduceert Deutsche Telekom een kostenbesparend, eenvoudig te bedienen en schaalbaar platform. Access 4.0 biedt meer flexibiliteit en garandeert een verkorte time-to-market door een snellere uitrol van diensten zoals breedbandinternet en 5G naar klanten.

Reply, gekozen als co-ontwikkelingspartner, heeft Deutsche Telekom ondersteund bij deze transformatie van een traditionele telecommunicatieprovider tot een cloudgebaseerde provider. Het Access 4.0-platform neemt veel klassieke functies van ondersteunende systemen over dankzij softwaregedefinieerde netwerken. Met dit concept wordt de automatisering vooruit gestuwd, zelfs lean-processen kunnen eenvoudig worden geïmplementeerd. Desaggregatie maakt het mogelijk om onafhankelijk de beste hardware en software voor elke taak te selecteren, het is flexibeler en opener dan traditionele systemen.

Walter Goldenits, CTO Telekom Deutschland, verklaart: "Deutsche Telekom bereikt een belangrijke mijlpaal in zijn transformatie naar een softwaregebaseerde telecommunicatieprovider." Hij voegt eraan toe: "We geven zo consequent vorm aan het pad dat de industrie heeft ingeslagen naar oplossingen op basis van open en gedesaggregeerde componenten, ook op het gebied van vaste netwerken."

“De telecommunicatie-industrie ondergaat momenteel fundamentele veranderingen. De scheiding van hardware en software is de sleutel tot meer schaalbaarheid, flexibiliteit en kostenefficiëntie bij het besturen, beheren en exploiteren van netwerken. We zijn verheugd deze visie te delen door een combinatie van innovatieve microservices met Agile- en DevOps-cultuur, samen met Deutsche Telekom,” aldus Filippo Rizzante, CTO Reply.

Naast de gezamenlijke ontwikkeling biedt Reply aan om Deutsche Telekom te ondersteunen bij de ontwikkeling van een wereldwijde productiestrategie voor het A4-platform. Dit houdt in dat er nauw moet worden samengewerkt met andere providers om hun respectieve behoeften te begrijpen, en dat er een sterke betrokkenheid moet zijn bij de open source-gemeenschap.

REPLY

