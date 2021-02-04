Astra將與Holicity合併，成為納斯達克第一家公開上市的太空發射公司

加州阿拉米達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Astra是歷來最快速證明軌道發射能力的私人投資公司。Holicity Inc. (NASDAQ: HOL，以下稱Holicity)是一家特殊目的收購公司(SPAC)。雙方今日宣佈達成最終的企業合併協定，這將使Astra成為上市公司。這筆交易反映出 Astra 隱含的預估企業價值約為21億美元。交易完成後預計將提供高達5億美元的現金收益，其中包括Holicity的信託帳戶中持有的多達3億美元現金，以及由貝萊德管理的基金和帳戶所主導投入的規模經擴大後的2億美元PIPE。

Astra創辦人、董事長兼執行長Chris Kemp表示：「這項交易為我們每天從地球上任何地方進入低軌道的計畫提供了充足的資金，從而使我們距離從太空改善地球生活的使命更近了一步。」

Holicity董事長兼執行長Craig McCaw表示:「我一直相信太空為造福和充實社會提供了無與倫比的機會。Astra的太空平臺將進一步改善我們的通訊，協助我們保護地球，並激發企業家們推出新一代服務來改善我們的生活。」

2020年12月，Astra加入由成功進軍太空領域的公司組成的小型精英集團。Astra已經為包括NASA和美國國防部在內的10多個私人和公共客戶進行了50多次發射，獲得超過1.5億美元的合約發射收入。Astra將於今年夏天開始為客戶提供發射服務，並在今年底前開始每月發射。

交易完成後，合併後的公司將繼續由創辦人兼執行長Chris Kemp領導。預料Craig McCaw將加入Astra的董事會。

擬議的交易預計將於2021年第二季完成，目前已獲得Astra和Holicity董事會的一致批准，但仍需得到Holicity股東的批准。交易完成後，合併後的公司將命名為 Astra，並將在納斯達克上市，股票代碼為“ASTR”。

交易概述

Holicity目前在信託帳戶中持有超過3億美元的現金，將與Astra進行合併，此項交易預計將產生約21億美元的預估企業價值。與交易有關的現金收入將由Holicity的3億美元信託現金和由貝萊德管理的基金和帳戶主導的2億美元完全承諾的普通股PIPE（每股10美元）共同出資。交易完成後，假設Holicity的現有公眾股東不贖回股份，Astra的現有股東將立即持有合併後公司約78%的已發行普通股。Astra的創辦人將透過擁有超級投票權(10:1)的普通股，在即將合併後的公司持有權益。

擬議交易的完成需要得到Holicity股東的批准並滿足其他慣常的成交條件，包括由美國證券交易委員會(“SEC”)宣佈生效的註冊聲明。該交易可望於2021年第二季完成。

關於擬議交易的其他資訊，包括企業合併協定和投資人簡報的副本，將在Holicity遞交給美國證券交易委員會(“SEC”)的「Form 8-K現狀報告」中提供，並可在www.sec.gov和Astra的網站www.astra.com/investors上查閱。Holicity將向SEC遞交與該交易有關的註冊聲明（其中將包含委託書/招股說明書）。

顧問

德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)擔任Holicity的首席財務顧問和資本市場顧問。美國銀行證券(BofA Securities)擔任該 PIPE 的首席配售代理、Holicity的財務顧問和資本市場顧問。PJT Partners擔任Astra的唯一財務顧問，並擔任該PIPE的配售代理。

Winston & Strawn LLP擔任Holicity的法律顧問。瑞格律師事務所(Ropes & Gray LLP)擔任Astra的法律顧問。

投資人電話會議

Astra和Holicity將於今天（2021年2月2日）美國東部時間上午10點(太平洋時間上午7點)舉行聯合投資人電話會議，討論擬議的交易並審閱投資人簡報。欲透過電話收聽電話會議，請撥打+1（833）470-1428或+1（404）975-4839（國際長途/美國長途），然後輸入會議ID號碼781791。

在電話會議之前，投資人簡報將以Holicity的「Form 8-K現狀報告」的附件形式提供，並可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查看。欲收聽網路廣播的直播和重播，請造訪Astra的投資人網站：www.astra.com/investors。

關於Astra

Astra成立於2016年10月，其使命是推出新一代太空服務，以改善地球上的生活。更多資訊請造訪 www.astra.com。

關於Holicity

Holicity Inc.是由 Pendrell hollicity Holdings Corporation 發起的特殊目的收購公司(SPAC)。Pendrell Holicity Holdings Corporation是Pendrell Corporation的子公司，Pendrell Corporation是永久性資本工具，其控股股東是Craig O. McCaw先生。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》中所界定的眾多前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關於本次交易預期完成的時間、關於Holicity或Astra可能或假設的未來經營成果、經營策略、預期的發展、運行或提供Astra運輸工具和服務的能力和時間、Astra在2021年夏天執行下一次發射任務的預期時間、來自客戶合約的潛在收入、債務水準、競爭地位、產業環境、潛在的成長機會和監管的影響，包括這項交易是否會為股東帶來回報等方面的陳述。這些前瞻性陳述是根據Holicity或Astra管理層目前的預期、估計、預測和信念，以及對未來事件的一些假設。本新聞稿中使用的 「估計」、「預計 」、「期望 」、「預期 」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「認為 」、「尋求 」、「可能 」、「將要 」、「應該 」、「將來 」、「提議 」等詞語，以及這些詞語的變化形式或類似表達形式（或此類詞語或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。

此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中許多因素不受Holicity或Astra的管理層控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相逕庭。這些風險、不確定性、假設和其他重要因素包括但不限於：國內外業務、市場、金融、政治和法律狀況的變化；各方未能成功或及時完成擬議的企業合併，包括未獲得或延遲獲得任何必要的監管批准，或發生可能對合併後公司或擬議企業合併的預期利益產生不利影響的意外情況，或者未獲得Holicity或Astra股東的批准等風險；沒有實現擬議的企業合併所預期的收益；與Astra有關的預計財務資訊的不確定性相關的風險；與客戶為方便起見而取消合約的能力有關的風險；與Astra業務的推出和所預期的業務里程碑的時間安排有關的風險；競爭對 Astra 未來業務的影響；產品服務或產品或發射失敗可能導致客戶使用競爭對手服務的程度；法律法規的發展和變化，包括加強對太空運輸業的規範；重大調查、監管或法律訴訟的影響；Holicity公眾股東提出贖回請求的金額；Holicity或合併後公司就擬議企業合併或在未來發行相關股票或股權連動型證券的能力；以及與擬議企業合併相關的最終委託書/招股說明書中不時指出的其他風險和不確定性，包括那些在「風險因素」標題下所列、以及Holicity向SEC已經遞交或將要遞交的其他文件中所述的風險和不確定性。請勿過度依賴任何前瞻性陳述，因為它僅代表發佈之日的觀點。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日的觀點。除法律規定外，Holicity和Astra均沒有義務更新或修改其前瞻性陳述，以反映本發佈日後發生的事件或情況。Holicity遞交給SEC的報告中討論了所識別的其他風險和不確定性，該報告可在SEC的網站http://www.sec.gov上取得。

其他資訊及取閱途徑

關於《企業合併協議》中擬進行的擬議交易（「擬議交易」），Holicity計畫向SEC遞交Form S-4註冊聲明（「註冊聲明」），其中包括Holicity的委託書/招股說明書，並且各締約方將向SEC遞交有關擬議交易的其他文件。最終的委託書/招股說明書及其他相關文件將發送給Holicity的股東，以徵求股東的批准，但無意為任何投資決策或與此類事項有關的任何其他決定提供依據。建議Holicity的股東和其他利害關係者閱讀註冊聲明和構成註冊聲明一部分的委託書/招股說明書（如有）及其任何修訂，以及與Holicity為Holicity特別股東會議(「特別會議」)進行代理權徵集以批准企業合併協定中擬定的交易有關的有效註冊聲明和最終委託書/招股說明書，因為它們將包含與擬議交易有關的重要資訊。如能獲得最終的委託書/招股說明書，將在登記日（待定）截止之前郵寄給Holicity的股東，以便就擬議的交易以及需要在特別會議上投票表決的其他事項進行投票。Holicity的股東還可以在 SEC 的網站http://www.sec.gov上免費索取委託書/招股說明書和其他所有已遞交或將遞交給 SEC 的擬議交易相關文件的副本（如有），亦可寫信至：Holicity Inc., 2300 Carillon Point, Kirkland, WA 98033；電話： (435) 278-7100。

代理權徵集的參與者

Holicity、Astra及其各自的某些董事、高階主管和其他管理人員和員工可被視為與擬議交易有關的Holicity股東代理權徵集的參與者。Holicity的股東和其他利害關係者可在2020年8月4日的招股說明書中免費獲得Holicity董事和高階主管的詳細資訊，該招股說明書已於2020年8月6日遞交給SEC。根據SEC的規定，可被視為就擬議交易向Holicity的股東進行代理權徵集之參與者的相關資訊，以及有關需要在特別會議上投票表決的其他事項的資訊，將在擬議交易的註冊聲明中列出（如有）。與擬議交易有關的代理權徵集參與者之利益相關的其他資訊，將包含在Holicity擬遞交給SEC的註冊聲明中。

非要約或要約邀請

本新聞稿僅供參考之用，既非要約購買，亦非根據擬議交易在任何司法管轄區內徵求銷售、訂購或購買任何證券的要約或徵求任何投票權，亦不得在任何司法管轄區違反適用法律銷售、發行或轉讓證券。除非招股說明書符合經修訂的《1933年證券法》第10條的要求，否則不得提出任何證券要約。

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