Astra将与Holicity合并，成为纳斯达克第一家公开上市的航天发射公司

加州阿拉米达市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Astra是历史上最快证明轨道发射能力的私人投资公司。Holicity Inc. (NASDAQ: HOL，以下称Holicity)是一家特殊目的收购公司(SPAC)。双方今日宣布达成一项最终的企业合并协议，这将使Astra成为一家上市公司。这笔交易反映出 Astra 隐含的预估企业价值约为21亿美元。交易完成后预计将提供高达5亿美元的现金收益，其中包括Holicity的信托账户中持有的多达3亿美元现金，以及由贝莱德管理的基金和账户所牵头投入的规模经扩大后的2亿美元PIPE。

Astra创始人、董事长兼首席执行官Chris Kemp表示：“这项交易为我们每天从地球上任何地方进入近地轨道的计划提供了充足的资金，从而使我们离从太空改善地球生活的使命更近了一步。”

Holicity董事长兼首席执行官Craig McCaw表示:“我一直相信太空为造福和丰富社会提供了无与伦比的机会。Astra的太空平台将进一步改善我们的通讯，帮助我们保护我们的星球，并激发企业家们推出新一代服务来改善我们的生活。”

2020年12月，Astra加入了一个由成功进军太空领域的精英公司组成的小型精英集团。Astra已经为包括NASA和美国国防部在内的10多个私人和公共客户进行了50多次发射，获得了超过1.5亿美元的合同发射收入。Astra将于今年夏天开始为客户提供发射服务，并在今年年底前开始每月发射。

交易完成后，合并后的公司将继续由创始人兼首席执行官Chris Kemp领导。预计Craig McCaw将加入Astra的董事会。

拟议的交易预计将于2021年第二季度完成，目前已获得Astra和Holicity董事会的一致批准，但仍需得到Holicity股东的批准。交易完成后，合并后的公司将被命名为 Astra，并将在纳斯达克上市，股票代码为“ASTR”。

交易概述

Holicity目前在信托账户中持有超过3亿美元的现金，将与Astra进行合并，此项交易预计将产生约21亿美元的预估企业价值。与交易有关的现金收入将由Holicity的3亿美元信托现金和由贝莱德管理的基金和账户牵头的2亿美元完全承诺的普通股PIPE（每股10美元）共同出资。交易完成后，假设Holicity的现有公众股东不赎回股份，Astra的现有股东将立即持有合并后公司约78%的已发行普通股。Astra的创始人将通过拥有超级投票权(10:1)的普通股在即将合并后的公司持有权益。

拟议交易的完成需要得到Holicity股东的批准并满足其他惯常的成交条件，包括由美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效的注册声明。该交易预计将于2021年第二季度完成。

关于拟议交易的其他信息，包括企业合并协议和投资者简报的副本，将在Holicity将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的“Form 8-K现状报告”中提供，并可在www.sec.gov和Astra的网站www.astra.com/investors上查阅。Holicity将向SEC提交一份与该交易有关的注册声明（其中将包含一份委托书/招股说明书）。

顾问

德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)担任Holicity的首席财务顾问和资本市场顾问。美国银行证券(BofA Securities)担任该 PIPE 的首席配售代理、Holicity的财务顾问和资本市场顾问。PJT Partners担任Astra的唯一财务顾问，并担任该PIPE的配售代理。

Winston & Strawn LLP担任Holicity的法律顾问。瑞格律师事务所(Ropes & Gray LLP)担任Astra的法律顾问。

投资者电话会议

Astra和Holicity将于今天（2021年2月2日）美国东部时间上午10点(太平洋时间上午7点)举行联合投资者电话会议，讨论拟议的交易并审查投资者简报。要通过电话收听电话会议，请拨打+1（833）470-1428或+1（404）975-4839（国际长途/美国长途），然后输入会议ID号781791。

在电话会议之前，投资者简报将作为Holicity的“Form 8-K现状报告”的一个附件提供，并可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查看。要收听网络广播的直播和重播，请访问Astra的投资者网站：www.astra.com/investors。

关于Astra

Astra成立于2016年10月，其使命是推出新一代太空服务，以改善地球上的生活。更多信息请访问 www.astra.com。

关于Holicity

Holicity Inc.是一家由 Pendrell hollicity Holdings Corporation 发起的特殊目的收购公司(SPAC)。Pendrell Holicity Holdings Corporation是Pendrell Corporation的子公司，Pendrell Corporation是一家永久性资本工具，其控股股东是Craig O. McCaw先生。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中所界定的众多前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于本次交易预期完成的时间、关于Holicity或Astra可能或假定的未来经营成果、经营战略、预期的发展、操作或提供Astra运输工具和服务的能力和时间、Astra在2021年夏天执行下一次发射任务的预期时间、来自客户合同的潜在收入、债务水平、竞争地位、行业环境、潜在的增长机会和监管的影响，包括这项交易是否会为股东带来回报等方面的陈述。这些前瞻性陈述是基于Holicity或Astra管理层当前的预期、估计、预测和信念，以及对未来事件的一些假设。本新闻稿中使用的 “估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。

此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中许多因素不受Holicity或Astra的管理层控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。这些风险、不确定性、假设和其他重要因素包括但不限于：国内外业务、市场、金融、政治和法律条件的变化；各方未能成功或及时完成拟议的企业合并，包括未获得或延迟获得任何必要的监管批准，或发生可能对合并后公司或拟议企业合并的预期利益产生不利影响的意外情况，或者未获得Holicity或Astra股东的批准等风险；没有实现拟议的企业合并所预期的收益；与Astra有关的所预计财务信息的不确定性相关的风险；与客户为方便起见而取消合同的能力有关的风险；与Astra业务的推出和所预期的业务里程碑的时间安排有关的风险；竞争对 Astra 未来业务的影响；产品服务或产品或发射失败可能导致客户使用竞争对手服务的程度；法律法规的发展和变化，包括加强对航天运输行业的监管；重大调查、监管或法律诉讼的影响；Holicity公众股东提出赎回请求的金额；Holicity或合并后公司就拟议企业合并或在未来发行相关股票或股权挂钩证券的能力；以及与拟议企业合并相关的最终委托书/招股说明书中不时指出的其他风险和不确定性，包括那些在“风险因素”标题下所列的、以及Holicity向SEC已经提交或将要提交的其他文件中所述的风险和不确定性。请您不要过度依赖任何前瞻性陈述，因为它仅代表发布之日的观点。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的观点。除法律规定外，Holicity和Astra均没有义务更新或修改其前瞻性声明，以反映本发布日后发生的事件或情况。在Holicity向SEC提交的报告中讨论了所识别的其他风险和不确定性，该报告可在SEC的网站http://www.sec.gov上获得。

其他信息及获取途径

关于《企业合并协议》中拟进行的拟议交易（“拟议交易”），Holicity计划向SEC提交Form S-4注册声明（“注册声明”），其中包括Holicity的委托书/招股说明书，并且各缔约方将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。最终的委托书/招股说明书及其他相关文件将发送给Holicity的股东，以征求股东的批准，但无意为任何投资决策或与此类事项有关的任何其他决定提供依据。建议Holicity的股东和其他利益相关者阅读注册声明和构成注册声明一部分的委托书/招股说明书（如有）及其任何修订，以及与Holicity为Holicity特别股东会议(“特别会议”)进行代理权征集以批准企业合并协议中拟定的交易有关的有效的注册声明和最终的委托书/招股说明书，因为它们将包含与拟议交易有关的重要信息。如能获得最终的委托书/招股说明书，将在登记日（待定）截止之前邮寄给Holicity的股东，以便就拟议的交易以及需要在特别会议上投票表决的其他事项进行投票。Holicity的股东还可以在 SEC 的网站http://www.sec.gov上免费索取委托书/招股说明书和其他所有已提交或将提交给 SEC 的与拟议交易有关的文件的副本（如有），亦可写信至：Holicity Inc., 2300 Carillon Point, Kirkland, WA 98033；电话： (435) 278-7100。

代理权征集的参与者

Holicity、Astra及其各自的某些董事、高管和其他管理人员和雇员可被视为与拟议交易有关的Holicity股东代理权征集的参与者。Holicity的股东和其他利益相关者可在2020年8月4日的招股说明书中免费获得Holicity董事和高管的详细信息，该招股说明书已于2020年8月6日提交给SEC。根据SEC的规定，可被视为就拟议交易向Holicity的股东进行代理权征集之参与者的相关信息，以及有关需要在特别会议上投票表决的其他事项的信息，将在拟议交易的注册声明中列出（如有）。与拟议交易有关的代理权征集参与者之利益相关的其他信息，将被载入Holicity拟提交给SEC的注册声明中。

非要约或要约邀请

本新闻稿仅供参考之用，既非要约购买，亦非根据拟议交易在任何司法管辖区内征求销售、订购或购买任何证券的要约或征求任何投票权，亦不得在任何司法管辖区违反适用法律销售、发行或转让证券。除非招股说明书符合经修订的《1933年证券法》第10条的要求，否则不得提出任何证券要约。

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