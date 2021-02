Andersen Global fait son entrée au Yémen avec le cabinet d’avocats de premier plan Alaghbari & Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global étend sa plateforme au Moyen-Orient grâce à un Accord de collaboration avec le cabinet d’avocats yéménite de premier plan, Alaghbari & Partners, basé à Sanaa.

Avec une vaste expérience dans le judiciaire et le juridique depuis 1994, Alaghbari & Partners est dirigé par le Dr Ghazi Alaghbari, associé directeur, et figure dans la catégorie 1 au classement de Chambers and Partners. Le cabinet fournit toute une gamme de services juridiques dans les domaines de la pratique commerciale, civile et administrative, et plus particulièrement en droit des affaires, droit fiscal et travail contractuel. La clientèle nationale et internationale du cabinet varie des particuliers aux PME, et s’étend jusqu’aux entreprises multinationales et aux institutions gouvernementales.

« En tant que l’un des cabinets d’avocats les plus réputés au Yémen, nous nous consacrons à l’intendance et à la transparence tout en offrant les normes de service les plus élevées », a déclaré le Dr Ghazi Alaghbari. « Notre excellente compréhension des différentes cultures et systèmes juridiques nous permet de fournir à nos clients les meilleures solutions de leur catégorie, aussi bien au niveau local qu’à l’échelle internationale. Notre collaboration avec Andersen Global élargit nos capacités et nous permet d’offrir les ressources d’une entreprise mondiale à notre marché local. »

« Alaghbari & Partners nous apporte une nouvelle solution importante à la question de notre expansion au Moyen-Orient, à l’heure où des opportunités continuent d’émerger dans la région », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Les membres du cabinet bénéficient d’une vaste expérience et d’une connaissance approfondie de la juridiction du Yémen. De plus, leur dévouement aux besoins des clients constitue un autre atout solide, propice à notre expansion future dans la région. Cette collaboration renforce notre vision qui est de fournir à nos clients des solutions à la fois indépendantes et intégrées qui fonctionnent de manière transparente à l’échelle mondiale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 244 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.