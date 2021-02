Andersen Global compie il proprio ingresso nello Yemen attraverso lo studio legale Alaghbari & Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global espande la propria piattaforma nel Medio Oriente attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con Alaghbari & Partners, il maggior studio legale dello Yemen con sede a Sana’a.

Fondato nel 1994 e amministrato dal socio gerente, il dottor Ghazi Alaghbari, lo studio Alaghbari & Partners vanta un ricco bagaglio di esperienza in ambito giuridico e giudiziario ed è classificato studio di primo livello da Chambers and Partners. Lo studio fornisce un’ampia gamma di servizi legali in diverse aree del diritto commerciale, del diritto civile e del diritto amministrativo con competenze specialistiche in materia di diritto d’impresa, diritto tributario e diritto contrattuale. La clientela nazionale e internazionale dello studio spazia da privati a imprese di piccole e medie dimensioni, società multinazionali e organismi governativi.

“Come uno degli studi legali più rispettati dello Yemen, ci atteniamo rigorosamente ai principi di amministrazione responsabile e trasparenza, oltre ad offrire servizi della massima qualità”, ha dichiarato il dottor Ghazi. “La nostra eccellente comprensione delle diverse culture e dei diversi sistemi giuridici ci permette di fornire ai clienti le migliori soluzioni disponibili a livello locale e internazionale. La nostra collaborazione con Andersen Global espanderà le nostre capacità e ci permetterà di fruire delle risorse di un’organizzazione di portata globale nel nostro mercato locale.”

“Alaghbari & Partners è un altro tassello importante nell’ambito della nostra espansione in Medio Oriente, dove continuano a profilarsi nuove opportunità”, ha affermato Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “Lo studio possiede una vasta esperienza e una comprensione approfondita del sistema giuridico yemenita, e la sua dedizione al soddisfacimento delle esigenze dei clienti ci dota di un altro punto di forza agevolando la nostra ulteriore espansione nella regione. Questa collaborazione rafforza la nostra visione di offrire ai clienti soluzioni autonome e perfettamente integrate su scala globale.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 244 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

