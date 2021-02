PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--La società specializzata in engagement dei clienti Airship ha annunciato oggi l’integrazione bidirezionale in tempo reale con la piattaforma per la gestione delle esperienze di Adobe (Adobe Experience Platform). L’integrazione predefinita permette ai professionisti di marketing di arricchire facilmente e in tempo reale i profili dei clienti entro Adobe Experience Platform con i dati comportamentali mobili di Airship e di inserire gli aggiornamenti di segmento istantanei e gli attributi di profilo di Adobe per generare esperienze maggiormente personalizzate entro i percorsi mobili e multicanale di Airship, promuovendo in tal modo l’aumento dei tassi di conversione e relazioni più efficaci con i clienti.

Scoprite il percorso intrapreso da una prestigiosa azienda operante nei settori della ricezione alberghiera e dell’intrattenimento per consolidare e sfruttare i dati allo scopo di migliorare le esperienze degli ospiti in tutti i canali e per tutti i marchi, le proprietà e i segmenti d’attività (registrato durante l’evento sponsorizzato da Airship Elevate 2020 tenutosi a dicembre).

L’integrazione bidirezionale e in tempo reale di Airship con Adobe Experience Platform estende il potere della gestione dei dati di Adobe alla piattaforma per l’engagement dei clienti (Customer Engagement Platform) di Airship.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.